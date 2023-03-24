Гави вновь заявлен как игрок молодёжного состава

Полузащитник «Барселоны» Гави вновь заявлен в качестве футболиста молодёжного состава.
Ранее суд отклонил апелляцию клуба касательно регистрации нового контракта с футболистом. В сентябре каталонцы продлили договор с Гави до 2026 года, но из-за раздутой зарплатной ведомости зарегистрировать его не смогли.
Футболист может покинуть каталонцев.
Барселону топят, как могут. Не нашли доказательств подкупа судей, решили ослабить команду исключением ключевого игрока. Что дальше?
Барселону топят, как могут. Не нашли доказательств подкупа судей, решили ослабить команду исключением ключевого игрока. Что дальше?