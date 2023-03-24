Гави вновь заявлен как игрок молодёжного состава

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вчера, 20:32

Полузащитник «Барселоны» вновь заявлен в качестве футболиста молодёжного состава.

Ранее суд отклонил апелляцию клуба касательно регистрации нового контракта с футболистом. В сентябре каталонцы продлили договор с Гави до 2026 года, но из-за раздутой зарплатной ведомости зарегистрировать его не смогли.

Футболист может покинуть каталонцев.