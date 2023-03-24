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Гави вновь заявлен как игрок молодёжного состава

вчера, 20:32

Полузащитник «Барселоны» Гави вновь заявлен в качестве футболиста молодёжного состава.

Ранее суд отклонил апелляцию клуба касательно регистрации нового контракта с футболистом. В сентябре каталонцы продлили договор с Гави до 2026 года, но из-за раздутой зарплатной ведомости зарегистрировать его не смогли.

Футболист может покинуть каталонцев.

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Все комментарии
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:47
Они сами себя топят. Да и суда еще не было что бы говорить что не смогли доказать
112910415
112910415
сегодня в 07:04
локальная беда, которую нужно пережить
drug01
drug01
вчера в 21:54
Неужели смогут сломить молодого парня, ему надо играть в футбол
Брулин
Брулин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:29
Ла лига уже выиграна, пусть пыхтят дальше.
Брулин
Брулин
вчера в 21:06
Гави только формально исключён из основного состава Барселоны, а так всем понятно, что Гави будет в последствии, на долгие годы основным игроком команды.
Elliada
Elliada
вчера в 20:45
Это значит, что он не сможет играть за Барселону??? Если нет, то, возможно, рассмотрит уход из каталонского клуба.

Барселону топят, как могут. Не нашли доказательств подкупа судей, решили ослабить команду исключением ключевого игрока. Что дальше?
Гость
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