«Челси» не будет приглашать Де Дзерби

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вчера, 17:03

«Челси» не рассматривает возможность приглашения главного тренера «Брайтона» на замену Грэму Поттеру, потому что он не соответствует профилю, который ищет клуб.

Поиски нового наставника возглавят спортивные директора Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли, но окончательное решение будет за совладельцами клуба Тоддом Боэли и Бехдадом Эгбали.