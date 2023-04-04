Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» не будет приглашать Де Дзерби

вчера, 17:03

«Челси» не рассматривает возможность приглашения главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби на замену Грэму Поттеру, потому что он не соответствует профилю, который ищет клуб.

Поиски нового наставника возглавят спортивные директора Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли, но окончательное решение будет за совладельцами клуба Тоддом Боэли и Бехдадом Эгбали.

По информации СМИ, кандидатами являются Луис Энрике, к переговорам с агентом которого готовится технический директор «синих» Кристофер Вивелл, но они могут столкнуться с конкуренцией в борьбе за специалиста со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Ещё один претендент — Юлиан Нагельсманн, но мюнхенцы могут потребовать компенсацию за назначение, так как такой пункт был прописан в контракте тренера с немецким клубом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У этих клубов кончилось терпение. Без работы остались не только Нагельсманн, Конте и Поттер
Вчера, 18:09Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии3
СлухиТренер «Брайтона» откажет «Челси»
Вчера, 15:39
СлухиЛуис Энрике ведёт переговоры с «Челси»
Вчера, 14:20
СлухиМесси близок к уходу из ПСЖ в связи с предложением о сокращении зарплаты
Вчера, 11:56
Печальное положение ПСЖ и перспективы. Варианты замены Гальтье
Вчера, 09:12Сергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии4
СлухиЗидан возглавит ПСЖ, если клуб продаст одного из ключевых игроков
Вчера, 00:37
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:38
Де Дзерби хороший тренер. Он хорошо себя зарекомендовал прежде всего в Сассуоло, с Шахтером и Брайтоном тоже успешно поработал, но топ клуб он никогда не тренировал, поэтому это рискованный трансфер. После неудачи с Поттером нельзя повторять ту же ошибку. Челси нужно пригласить именитого тренера.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 17:56
С одной стороны правильно. У Итальянца работа в команде идёт просто на загляденье. И по среди сезона бросать все на пол пути как то не по профессиональному к команде от которой бы он ушел. Согласен что от таких предложений как Челси мало кто отказывается. Но он своей работой навернека по окончанию сезона найдет достойною замену тому же Челси который сейчас его звал. Для самого тренера для его репутации он очень правильно все делает. И команды топ команды за ними всем следят, мониторят. И ему на будущее такое развитие событий лишь пойдет на пользу
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:14
Выбирайте с умом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 