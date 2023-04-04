«Челси» не будет приглашать Де Дзерби

«Челси» не рассматривает возможность приглашения главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби на замену Грэму Поттеру, потому что он не соответствует профилю, который ищет клуб.
Поиски нового наставника возглавят спортивные директора Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли, но окончательное решение будет за совладельцами клуба Тоддом Боэли и Бехдадом Эгбали.
По информации СМИ, кандидатами являются Луис Энрике, к переговорам с агентом которого готовится технический директор «синих» Кристофер Вивелл, но они могут столкнуться с конкуренцией в борьбе за специалиста со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Ещё один претендент — Юлиан Нагельсманн, но мюнхенцы могут потребовать компенсацию за назначение, так как такой пункт был прописан в контракте тренера с немецким клубом.