Игроки «Акрона» получат повышенные премиальные за победу над «Динамо»

Футболисты тольяттинского «Акрона» получат повышенные премиальные за победу над московским «Динамо» в матче первого этапа плей-офф Пути регионов Кубка России. Об этом журналистам во вторник заявил владелец «Акрона» Павел Морозов.

Конечно, повышенные премиальные будут. Пока сложно осознать. Хорошая тренерская работа, хорошая работа ребят, по большому счету понятно, что игра с «Локомотивом» складывалась чуть интереснее, здесь дотерпели в какой-то степени. Но парни победили по пенальти, я очень счастлив и горд.