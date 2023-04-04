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Игроки «Акрона» получат повышенные премиальные за победу над «Динамо»

вчера, 23:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронЗакончился после серии пенальти

Футболисты тольяттинского «Акрона» получат повышенные премиальные за победу над московским «Динамо» в матче первого этапа плей-офф Пути регионов Кубка России. Об этом журналистам во вторник заявил владелец «Акрона» Павел Морозов.

Конечно, повышенные премиальные будут. Пока сложно осознать. Хорошая тренерская работа, хорошая работа ребят, по большому счету понятно, что игра с «Локомотивом» складывалась чуть интереснее, здесь дотерпели в какой-то степени. Но парни победили по пенальти, я очень счастлив и горд.

«Акрон» победил в серии пенальти 4:1. Основное время завершилось вничью 0:0.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:55
Каждому-по золотой шестерёнке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:37
Всё справедливо - парни заслужили!
Гость
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