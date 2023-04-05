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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Премьер-Лиги

вчера, 14:35

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

8 апреля (суббота)

«Торпедо» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Куликов; VARАртём Чистяков; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; VARРафаэль Шафеев; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VARВладислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарёв.

9 апреля (воскресенье)

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; VARВасилий Казарцев; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Химки»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Артём Чистяков; VARВладислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Ранэль Зияков; VARЯн Бобровский; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VARВиталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

10 апреля (понедельник)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VARВиталий Мешков; VARАндрей Веретешкин; инспектор – Сергей Зуев.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:10
Вы воскресили мою умирающую веру в человечество в целом,и в болельщиков любимого соперника,в частности! Сегодня буду спать спокойно.Пожелаю победы в матче с "Динамо",хотя любой исход этого матча устроит ЦСКА-кого-то отстегнёт,или кого-то будет шанс догнать.Хотя Федот-умелец,умудрившийся проиграть последней команде РПЛ,и может продуть и предпоследней.На что намекал сегодняшний матч.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 23:00
Спартак - Динамо . Судья в поле - Иванов . Судья на ВАР -Безбородов . Это правильно . Это обнадёживает . ))))) Доволен ? )) Только не понятно , для кого это правильно ,и кого это обнадёживает ,Вас сэр ? )))
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:12
Так всё, арбитры известны, теперь командам осталось только связаться с ними.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:59
Интересно,а когда-нибудь спартачи после очередного назначения судей на их матчи скажут,что это правильно,и обнадёживает???
112910415
112910415
вчера в 17:42
а результаты какие запланированы ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:14
Это надо же Безбородова на ВАР со Спартаком, а потом на следующий день на ВАР ЦСКА судить, ставят). Красавцы..).
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 16:13
Статистика Иванова на матчах «Спартака»
25 матчей, 13 побед, 4 ничьих и 8 поражений

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Назначен арбитр к 14-й победе?
Glosser
Glosser
вчера в 16:01
Кукуян если не спартаку помогает, то Зениту вредит.
lotsman
lotsman
вчера в 16:00
Локомотив - Зенит центральный матч. Лишь бы Кукуян не накукуянил.
swed27
swed27
вчера в 15:42
Всем честного судейства
sova147
sova147
вчера в 15:09
В центре Локо Зенит Павел Кукуян будет привлекать особое внимание, пожелаем судить чётко по правилам
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:58
Чебана надо было на коня садить)).
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:51
Назначены арбитры - теперь главное , что бы отсудили качественно.
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