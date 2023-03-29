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Стали известны судейские назначения на матчи 21-го тура РПЛ

вчера, 12:04

РФС объявил имена арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура РПЛ.

1 апреля (суббота)

«Динамо» – «Сочи»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Эдуард Малый.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Урал»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Образко; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Николай Левников.

2 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Химки» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Роман Сафьян; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Игорь Панин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ростов» – «Торпедо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Игорь Синер.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:01
Какие домыслы.? Я смотрю все матчи РПЛ и у мня хорошая память на судейские ляпы. Все элементарно, Ватсон!
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:06
Ты так хорошо знаешь Чистякова? Или это просто домыслы? Делать выводы на домыслах, это не совсем прилично.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:17
Все просто. Ватсон. Чистяков судья молодой, податливый, а Зениту в этой ситуации нельзя от слова совсем проигрывать два матча подряд. Вот и все. Другие могут заартачиться, а этот без слов задачу понимает.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:47
    112910415
    112910415
    вчера в 16:27
    и судья, видя тайное, воздаст всем явное
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:18
    Стукачек появился и пошли -).
    lotsman
    lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:44
    И из чего, интересно, ты это понял?))
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 13:52
    Стали известны судейские назначения и результаты матчей 21-го тура..
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:27
    Я так понял, что Чистякову задачу поставили и он знает, что 2 подряд поражения Миллер Дюкову не простит.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:04
    Хотелось бы заранее спросить у спартачей, нормального в этот раз назначили? А то они обычно после матча вердикты выносят, в зависимости от судейства...
    sova147
    sova147
    вчера в 12:52
    Ради Бога меньше ошибок!!!
    Georgud
    Georgud
    вчера в 12:44
    Пока ничего не понятно, тур покажет.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 12:40
    Кукуян далеекоо пойдет. Могу назвать всех судей, кто по очереди коней судит. Кто-то замечает? Ну давайте по очереди: Безбородов, Карасев, Ку-ку. Кто не видит, тому подзорную трубу и по очереди). И там между делом остальные крутые. Элитному клубу, элита *ули. Остальным? Дело даже не в этом. Дело в том, что с них потом, как гуся вода. Скажут, это лучшее, что есть и критики не подлежат(.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:17
    Галимов, Шафеев, Cухой и Чистяков находятся более выгодном положении и если возникнут какие то "непонятки" можно потом объяснить всё 1 апреля(я не я - шутка была). )))
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 12:13
    И по делам их узнаем пристрастия футбольныя оных...
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