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РФС объявил имена арбитров на матчи 1/2 финала Кубка России

вчера, 13:29

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 1/2 финала Пути РПЛ и первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Путь РПЛ. 1/2 финала.

4 апреля (вторник)

«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Валентин Мурашов.

5 апреля (среда)

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Валерий Данченко.

Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап.

4 апреля (вторник)

«Динамо» – «Акрон»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Алексей Стипиди.

6 апреля (четверг)

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Воронцов.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:27
Пожалуй, только в игре Динамо-Акрон от судейства мало, что зависит, а в остальных матчах судейство - важный, если не решающий фактор.
Jon718875
Jon718875 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:22
Тебя,тебя, ты достоин
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 19:03
Меня ?????
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:13
Любимову стоит все решения VAR самому перепроверять, даже если не будут звать посмотреть, а то потом крайним останется.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ светлый-путь (раскрыть)
вчера в 16:22
На ВАРе самый серьезный.
Jon718875
Jon718875
вчера в 15:19, ред.
На матч Урал-Спартак, нужно ставить Пьер Луиджи Коллина, справедливость и 100% посещаемость, гарантируется
drug01
drug01
вчера в 15:01
У Левников будет очень сложный матч, Держись
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 14:56
ЦСКА - Крылья - самый серьезный матч !
azuq52w56cc6
azuq52w56cc6
вчера в 14:00
Ни к одному из них что-то нет доверия
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