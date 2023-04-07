Суд отказал Газизову в иске к Федуну на 399 миллионов рублей

Хорошевский суд Москвы отказал экс-генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову в иске к бывшему владельцу «красно-белых» Леониду Федуну в полном объеме. Об этом сообщила юрист со стороны Федуна Татьяна Завьялова.
Суд отказал господину Газизову в иске в полном объеме. Мы вместе с Еленой Чачуа (второй юрист Федуна — прим. ред.) эту победу дарим Леониду Арнольдовичу Федуну на день рождения.
После заседания 30 января Завьялова рассказала, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 миллионов до 399 миллионов рублей. Федуну 5 апреля исполнилось 67 лет.
Газизов не только остался без халявных денег (ибо бумажка, на которой играл с федуном в крестики нолики, это прям доказательство:)) Но и закрыл себе дорогу в любой другой клуб в аналогичной роли. Здравомыслящий хозяин клуба с таким петрушкой не свяжется однозначно.
Газизов не только остался без халявных денег (ибо бумажка, на которой играл с федуном в крестики нолики, это прям доказательство:)) Но и закрыл себе дорогу в любой другой клуб в аналогичной роли. Здравомыслящий хозяин клуба с таким петрушкой не свяжется однозначно.
Да уж, Остап Бендер выглядит школьником на фоне таких типов как Газизов.
Ну а так что, суд практически задул свечу Газизова... и сделал свечку Федуна на четыреста миллионов ярче... а заодно поздравил Федуна с Днем Рождения.
Да уж, Остап Бендер выглядит школьником на фоне таких типов как Газизов.
Ну а так что, суд практически задул свечу Газизова... и сделал свечку Федуна на четыреста миллионов ярче... а заодно поздравил Федуна с Днем Рождения.