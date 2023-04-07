Суд отказал Газизову в иске к Федуну на 399 миллионов рублей

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вчера, 19:26

Хорошевский суд Москвы отказал экс-генеральному директору «Спартака» в иске к бывшему владельцу «красно-белых» в полном объеме. Об этом сообщила юрист со стороны Федуна Татьяна Завьялова.

Суд отказал господину Газизову в иске в полном объеме. Мы вместе с Еленой Чачуа (второй юрист Федуна — прим. ред.) эту победу дарим Леониду Арнольдовичу Федуну на день рождения.

После заседания 30 января Завьялова рассказала, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 миллионов до 399 миллионов рублей. Федуну 5 апреля исполнилось 67 лет.