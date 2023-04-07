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Суд отказал Газизову в иске к Федуну на 399 миллионов рублей

вчера, 19:26

Хорошевский суд Москвы отказал экс-генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову в иске к бывшему владельцу «красно-белых» Леониду Федуну в полном объеме. Об этом сообщила юрист со стороны Федуна Татьяна Завьялова.

Суд отказал господину Газизову в иске в полном объеме. Мы вместе с Еленой Чачуа (второй юрист Федуна — прим. ред.) эту победу дарим Леониду Арнольдовичу Федуну на день рождения.

После заседания 30 января Завьялова рассказала, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 миллионов до 399 миллионов рублей. Федуну 5 апреля исполнилось 67 лет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:44
неужели успокоится аферист ?
ABir
ABir
вчера в 22:24
Пусть Газизов немного губу подберет, наивный - не поймет никак, с кем связался
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:06
1.Мало заявил.
2.У ЛУКОЙЛА и так дело хреново,ибо в этом году болгары выкатили им штрафов по смешным основаниям,в пересчёте на рубли в 1 млрд.И вообще отожмут терминал и заправки,судя по всему. А это значит,что хочет,или нет,государство будет спасать этот актив,невзирая на сомнительные основания приобретения(приватизации)его.Хочешь,Газиз,в полувоенное время с государством потягаться???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:02
Когда уже они перестанут бодаться.
shlomo
shlomo
вчера в 19:56, ред.
Александръ Сергеевич Моголь. «Салам алейкум, разгильдяи», или Сага о том, как судились Шамиль Камилович и Леонид Арнольдович....

Да уж, Остап Бендер выглядит школьником на фоне таких типов как Газизов.

Ну а так что, суд практически задул свечу Газизова... и сделал свечку Федуна на четыреста миллионов ярче... а заодно поздравил Федуна с Днем Рождения.
Prichal
Prichal
вчера в 19:54
Пусть теперь требует от Заремы.
протон
протон
вчера в 19:54
Газизов - вор, жулик и прохиндей. Хорошо, что суд не стал вставать на его сторону.

Газизов не только остался без халявных денег (ибо бумажка, на которой играл с федуном в крестики нолики, это прям доказательство:)) Но и закрыл себе дорогу в любой другой клуб в аналогичной роли. Здравомыслящий хозяин клуба с таким петрушкой не свяжется однозначно.
протон
протон
вчера в 19:53
Лучший подарок Федуну на ДР
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:50
Кто лучше поработал с судьями, тот и выиграл.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:49
Непонятно Двигаются
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