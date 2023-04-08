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Фанаты «Милана» освистали Ориги

вчера, 08:52
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

Фанаты «Милана» освистали форварда Дивока Ориги во время вчерашней игры с «Эмполи» (0:0).

Бельгийский игрок вышел в стартовом составе, но никак не смог проявить себя. На 70-й минуте Ориги заменили на Оливье Жиру, именно в этот момент фаны наиболее громко проявили свое недовольство действиями бельгийца.

Болельщики «Милана» сильно разочарованы игрой футболиста, который в текущем сезоне забил лишь 2 гола в 27 матчах.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 11:50
Плохо играл Милан в этот день
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:07
Правильно, что освистали. Ориги играет так, будто он вообще никогда прежде не играл, хотя считается опытным ветераном. Никакущий мешок. Надеюсь, продадут уже.
Baggio R.
Baggio R. ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 09:38
Так он больше на замену выходит, игрового времени не так уж и много. Если суммарное количество минут перевести в игры, то получится лишь 10 полноценных матчей. Статистика невсегда наглядна.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:18
Теперь он совсем потеряется!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:01
По всей видимости Дивок Ориги не герой романа с Миланом...
И как он попал в знаменитый клуб? Кто подсунул "кота в мешке"?
И почему он на поле с такой результативностью?
27 -2...
Наверное придерживают за цвет кожи, за ориентацию не слышал ничего...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:55
Вот они коварные - то какие...
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