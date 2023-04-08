Фанаты «Милана» освистали Ориги

1680933134

вчера, 08:52

Фанаты «Милана» освистали форварда во время вчерашней игры с «Эмполи» (0:0).

Бельгийский игрок вышел в стартовом составе, но никак не смог проявить себя. На 70-й минуте Ориги заменили на Оливье Жиру, именно в этот момент фаны наиболее громко проявили свое недовольство действиями бельгийца.

Болельщики «Милана» сильно разочарованы игрой футболиста, который в текущем сезоне забил лишь 2 гола в 27 матчах.