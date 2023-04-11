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Футбол – наиболее массовый вид спорта в России

вчера, 10:10

Министерство спорта РФ опубликовало рейтинг видов спорта по численности занимающихся человек по итогам 2022 года.

1. Футбол – 3 337 498 человек

2. Плавание – 2 554 606

3. Волейбол – 2 497 396

4. Легкая атлетика – 1 961 474

5. Баскетбол – 1 791 946

6. Фитнес-аэробика – 1 718 062

7. Лыжные гонки – 1 106 534

8. Вело- и пешие маршруты – 1 089 148

9. Шахматы – 1 015 957

10. Настольный теннис – 892 491

Лидером по количеству занимающихся человек в секциях стал Центральный федеральный округ — более 11,5 млн человек.

Общее число занимающихся спортом увеличилось по стране на два миллиона человек.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:31
Странно. Неужели на массовость не подействовала реклама бадминтона первыми лицами государства несколько лет назад ?
протон
протон
вчера в 19:26
С футболистами меньше всего вопросов. Футбол - единственный вид спорта, по которому постоянно идут непрекращающиеся турниры и городского и краевого уровней.
Ну как плаванием могут заниматься больше людей чем бегом??? При том что бассейнов в стране раз два. А бегать могут все и миллионы сейчас бегают. На марафоны и полумарафоны,даже нет мест просто. Ну и болибилдингом занимаются в сто раз примерно больше людей чем футболом, полей у нас тысячи, а фитнесов и качалок сотни тысяч.
протон
протон
вчера в 19:25
Помогите найти фигурное катание (
balalay
balalay
вчера в 19:19
да, если бы большевики создавшие в россии футбол, знали что с ним будет
112910415
112910415
вчера в 17:59
ура, мы в полном порядке )
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:32
Кокорина я бы в счет не брал xD
youtomee
youtomee ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:50
Кто и ради чего будет спонсировать команды с Дальнего Востока?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:17
Это и неудивительно! Футбол спорт номер 1 во всем мире.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:08, ред.
А много ли от этого толку? Футбол и в СССР был самым массовым видом спорта. Но в отличие от современной России это давало ощутимые результаты на международном уровне. И болельщиков на стадионах было в разы больше,
чем сейчас.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
вчера в 15:00
В КАлининграде практически у каждой школы(даже старой) есть сейчас хорошие футбольные поля(и в целом-спортивные комплексы),а кроме этого много мини-площадок в местах массового отдыха.
альсато
альсато
вчера в 14:57, ред.
ПОЛНАЯ Х...НЯ!..самый массовый вид спорта в РОССИИ-это РУССКИЙ ХОККЕЙ! (хоккей с мячом)
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 14:53
Раньше на целый район было в доступности лишь одно нормальное поле, а сейчас с этим стало попроще, благодаря ЧМ.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 14:47
Это очевидно!
LOpp
LOpp ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 13:26
хоккей дорогой вид спорта, поэтому в него мало кто играет.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:11
А где наш любимый страной, Хоккей? Исчез как спорт.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:40
3.5 млн. вместе с неучтенными, из 140....
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Везде Австралия.... Ощущение, что только и играют в футбол, футболистов больше чем кенгуру и австралийских кроликов...
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:15
ага
именно поэтому дворы в которых играл в детстве пустуют, когда ранее ждали по часу чтобы сыграть
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:09
Бесспорно , что ФУТБОЛ популярная игра в мире. Но забыли русский хоккей и русские игры Лапта и Городки..
lotsman
lotsman ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:04
Они ещё не вылезли ИЗ Дальнего Востока.))
lotsman
lotsman
вчера в 12:03
К этим миллионам да футбольных школ побольше, с хорошими тренерами, вот тогда бы можно было говорить о футболе.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:50
Статистику кто-то корректировал.
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 11:41
зато центральный спортивный канал матч(конделаки)тв,дай Бог 2 матча в туре показывают,а UFC,лыжи,волейбол,шахматы и т.д. -это пожалуйста
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:25
Вот для этого и существует Первая лига.А 56ьный формат Кубка уже в действии,осталось еще придумать два дефективных футбольных дивизиона-
Восточный формальный(из 15 млн населения за Уралом) и Западный (со 130 млн),при "полном равноправии).
Богу-богово,кесарю-кесареву. В той же прекрасной и образцовой Америке ВХА недолго прожила-нахрена НХЛ конкурент???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:21, ред.
Блин,меня засчитали в трёх категориях :

2. Плавание (в основном летом в море,в бассейны разного уровня уже перестал ходить из-за чрезмерного хлорирования воды и реакции организма).

6. Потягиваюсь по утрам вместе с котом, и прочие гимнастики для здоровья(когда жена "наедет").

8. Вот тут я действительно полноценный участник -пешеход.Машина стоит во дворе,а по всем нуждам( и без) на расстояние до 5-6 км до сих пор стараюсь ходить пешком.
Elliada
Elliada ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 11:15
Если всё дело в расстоянии, то вопрос можно решить, как это сделали американцы. Там, по-моему, чемпионаты Восточного побережья и Западного. Вместо одного РПЛ, сделать 2 чемпионата: Европейский и Азиатский. А потом победители сойдутся в матче для определения чемпиона России. Как-то так.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:58
Ну вот и смотри с конца :Ваша Англия с перебежками между матчами трусцой и страна 9 часовых поясов.А команды из Находки,Владивостока и Хабаровска были в высшей лиге "новой России" и отринуты самим же футбольным сообществом-все были чрезвычайно рады их вылету,и всячески этому способствовали.Выжил в Первой лиге СКА-болтается посерёдке.Но это не означает,что там футбол мёртв,ну а команды РПЛ-это высший уровень,не имеющий отношения к массовому низовому спорту.Россия-нефутбольная страна,и в принципе не может достичь футбольных вершин на одном лишь основании-количестве вброшенных денег.У нас и вполне благополучный хоккей засорили гастарбайтерами,готовя свою молодёжь к карьере в НХЛ,и ничего не показывая на международной арене.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:56
Родниной это покажите.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 8ub2zag8fv6w (раскрыть)
вчера в 10:52
...и нихрена не выигрывают.Всё из-за зелёной травки и красных фонарей.
8ub2zag8fv6w
8ub2zag8fv6w
вчера в 10:48
Нам это не помогает! Можно написать и 5, и 10 млн. человек, а толку то??? В Португалии или Нидерландах и учат, и умеют играть, и играют......
Elliada
Elliada
вчера в 10:31
3 млн человек, а играть никто не умеет. Из этих 3 млн, сколько играет в Европе? 3? Кокорин, Головин, Миранчук. Почему в чемпионате так мало команд? Где команды из Дальнего Востока?
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