Футбол – наиболее массовый вид спорта в России

Министерство спорта РФ опубликовало рейтинг видов спорта по численности занимающихся человек по итогам 2022 года.
1. Футбол – 3 337 498 человек
2. Плавание – 2 554 606
3. Волейбол – 2 497 396
4. Легкая атлетика – 1 961 474
5. Баскетбол – 1 791 946
6. Фитнес-аэробика – 1 718 062
7. Лыжные гонки – 1 106 534
8. Вело- и пешие маршруты – 1 089 148
9. Шахматы – 1 015 957
10. Настольный теннис – 892 491
Лидером по количеству занимающихся человек в секциях стал Центральный федеральный округ — более 11,5 млн человек.
Общее число занимающихся спортом увеличилось по стране на два миллиона человек.