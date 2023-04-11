Футбол – наиболее массовый вид спорта в России

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вчера, 10:10

Министерство спорта РФ опубликовало рейтинг видов спорта по численности занимающихся человек по итогам 2022 года.

1. Футбол – 3 337 498 человек

2. Плавание – 2 554 606

3. Волейбол – 2 497 396

4. Легкая атлетика – 1 961 474

5. Баскетбол – 1 791 946

6. Фитнес-аэробика – 1 718 062

7. Лыжные гонки – 1 106 534

8. Вело- и пешие маршруты – 1 089 148

9. Шахматы – 1 015 957

10. Настольный теннис – 892 491

Лидером по количеству занимающихся человек в секциях стал Центральный федеральный округ — более 11,5 млн человек.

Общее число занимающихся спортом увеличилось по стране на два миллиона человек.