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Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»

вчера, 10:56

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе футболиста в состав петербуржцев.

У нас действующий контракт с «Динамо». Его всё устраивает. Константин сейчас выходит во всех играх, практически всё игровое время. У нас нет проблем. А так мало ли, кто что хочет. Обещать — не значит жениться. Мы тоже, допустим, хотим, чтобы в ЦСКА Роналду играл. К сожалению, пока не едет и денег у ЦСКА нет.

Константин не просил меня найти команду. Если будет очень серьёзное предложение в Европе… Сейчас с политической ситуацией нереально куда-то уехать. А уехать в какой-то второстепенный клуб — мы тоже себя уважаем. Константин — игрок национальной сборной, воспитанник «Динамо». Константин никуда не переходит. У него действующий контракт с «Динамо». Ему только 20 лет! Куда бежать? Все деньги не заработаешь.

Понимаю, что в «Зените», может, условия лучше, но такое впечатление, что мы цену набиваем. Это не так. Он любимец болельщиков «Динамо», дорожит этим. Сейчас задача — как можно больше забить в сезоне и в сборной быть не статистом, а основным игроком.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:39
Даже не смешно сравнивать спортивную составляющую в Питере и в Динамо. А так как Касьерра с вероятностью в 99% будет изгнан летом, то Тюкавину остается только у Сергеева выиграть конкуренцию, а это ему более чем по силам.
альсато
альсато
вчера в 15:21
"его все устраивает"-золотые слова агента))))...было время, когда ничего не устраивало-поэтому и бились на поле!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:29
Мал и молод еще игрок, а гонору.....судя по инфе от агента
33chr9tjz646
33chr9tjz646
вчера в 11:54
Агент уже потирает руки.
Capral
Capral
вчера в 11:16
Глупое и несолидное интервью. При чем здесь ЦСКА? Вобщем, в Зените условия лучше, но мы остаемся в ДИНАМО, и этим всё сказано. Ну-ну.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:10
Если агент говорит "Всех денег не заработаешь" - ему однозначно надо менять профессию...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:10
Имперские желания Зенита.... пусть играет в Динамо!
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