В «Рубине» из Ялты подтвердили допуск к лицензированию РФС

Президент «Рубина» из Ялты Кирилл Шапошников рассказал о ситуации с лицензированием крымских клубов.

Лицензирование будут проходить все восемь команд премьер-лиги Крымского футбольного союза. А к участию во втором дивизионе команды уже будут допущены по спортивному принципу — победитель и призёры прошлогоднего первенства «Севастополь», «Рубин Ялта», «Океан» (Керчь), а также обладатель Кубка — «Таврия» (Симферополь).