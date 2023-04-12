В «Рубине» из Ялты подтвердили допуск к лицензированию РФС

Президент «Рубина» из Ялты Кирилл Шапошников рассказал о ситуации с лицензированием крымских клубов.
Лицензирование будут проходить все восемь команд премьер-лиги Крымского футбольного союза. А к участию во втором дивизионе команды уже будут допущены по спортивному принципу — победитель и призёры прошлогоднего первенства «Севастополь», «Рубин Ялта», «Океан» (Керчь), а также обладатель Кубка — «Таврия» (Симферополь).
Делегация РФС, проводившая собрание для команд-участниц Премьер-лиги, обозначила сроки проведения процедуры и основные её моменты. Наш клуб готовился к возможному лицензированию и сейчас занимается подготовкой документов к указанным срокам. Есть некоторые технические вопросы, которые нам предстоит решить, но могу сказать чётко — морально мы готовы и стремимся достойно представлять наш город Ялта в ФНЛ!