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Владелец «Челси» считает, что его команда победит «Реал» со счётом 3:0

вчера, 19:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Владелец «Челси» Тодд Боэли считает, что его команда одержит крупную победу над «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Челси» выиграет 3:0. Болельщикам нужно верить, мы победим сегодня со счётом 3:0.

Что будет дальше с клубом? Нам предстоит проделать большую работу. Мы с нетерпением ждём будущего. Оно светлое.

Встреча пройдёт сегодня. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:14
Глубокое заблуждение владельца Челси. Реал в последние годы всегда проходил в еврокубках клубы из Англии. А Челси в нынешним состоянии - подарок для Реала.
Zhgoon
Zhgoon ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:58
«Ювентусу» в прошлом или позапрошлом сезоне нехило так накидали за шиворот. Но то был другой «Челси».
ccv435w5yc4p
ccv435w5yc4p
вчера в 21:46
Слабо в это верится,хотя в футболе всякое случалось
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:35
Это конечно крутое заявление,обыграть Реал в гостях !
4ku44qxtkd3f
4ku44qxtkd3f
вчера в 21:27
Какие смелые мысли? Неужели так будет!!!
vlasovca
vlasovca
вчера в 21:21
Фантазер мы его называем!
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:19
Когда вообще Челси прбеждал 3:0 хоть кого нибудь?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:58
Владелец «Челси» считает, что его команда победит «Реал» со счётом 3:0.

Подробнее:
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:39
Челси сейчас середняк в АПЛ, в буквальном смысле слова... Сложно будет победить, надеюсь с Лэмпардом покажут хорошую игру
Stamford Bridge
Stamford Bridge
вчера в 20:26
А я ему верю) Может не 0-3 но минимум победим.Если честно Реал больше боится Челси,чем мы его....доказано
adekvat
adekvat
вчера в 20:21
Кто-нибудь, вызовите доктора.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:20
За базар придется ответить поражением.
shur
shur
вчера в 20:17
...что то тяжёленькое вкурил...!
Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 20:16
Боэли просто перепутал UFC с Футболом, тут такие высказывания добавляют лишь дополнительное давление на игроков.
протон
протон
вчера в 20:04
Сегодня Реал приготовит из Челси фрикасе
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:55
А если не "срастётся" как потом оправдываться, всё таки владелец клуба, не должен делать таких голословных заявлений , даже в шутку.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:49, ред.
"Бред сивой кобылы"

Такого по определению не может быть. Хотя.... Футбол))
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