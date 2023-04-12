Владелец «Челси» считает, что его команда победит «Реал» со счётом 3:0.

Владелец «Челси» Тодд Боэли считает, что его команда одержит крупную победу над «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Челси» выиграет 3:0. Болельщикам нужно верить, мы победим сегодня со счётом 3:0.
Что будет дальше с клубом? Нам предстоит проделать большую работу. Мы с нетерпением ждём будущего. Оно светлое.
Встреча пройдёт сегодня. Начало — в 22:00 по московскому времени.
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Такого по определению не может быть. Хотя.... Футбол))
Такого по определению не может быть. Хотя.... Футбол))