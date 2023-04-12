Владелец «Челси» считает, что его команда победит «Реал» со счётом 3:0.

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вчера, 19:47

Владелец «Челси» считает, что его команда одержит крупную победу над «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Челси» выиграет 3:0. Болельщикам нужно верить, мы победим сегодня со счётом 3:0. Что будет дальше с клубом? Нам предстоит проделать большую работу. Мы с нетерпением ждём будущего. Оно светлое.

Встреча пройдёт сегодня. Начало — в 22:00 по московскому времени.