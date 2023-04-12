Победа «Челси» в Мадриде стала бы шоком. «Реал» встретит неудобного соперника

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сегодня, 18:30

На поле выйдут два победителя Лиги чемпионов.

О «Реале»

- Анчелотти не нужно объяснять подопечным, что у «Челси» два личных финала сезона на фоне кризиса. Англичане не боятся испанцев, хотя уважают. У «Реала» похожая история. Кубок Испании не выиграют, в чемпионате «Барселона» безоговорочно первая. Остается Лига чемпионов. «Манчестер Сити» вчера напугал остальных претендентов слаженной и мощной игрой, теперь очередь чемпионов из «Реала» напомнить о себе.

- Умение переключаться с турнира на турнир выделяет команду из Мадрида. У них и раньше успехи в Лиге чемпионов соединялись с непростыми матчами в испанских турнирах. Но поражения от «Барселоны» и «Вильярреала» — звоночки, которые Анчелотти точно услышал. Не все соперники позволят сыграть так, как в концовке на «Камп Ноу».

- «Болтовню уносит ветер». Так Анчелотти отреагировал на слухи об уходе. Но Карло прекрасно понимает, что если вылетит от «Челси», то покинет Мадрид. И если показательно проиграет «Манчестер Сити», или еще хуже – в финале итальянскому клубу, то Перес попрощается с легендой. Возможно, Карло сегодня проходит «кастинг» в «Челси»? Не исключено, хотя контракт с испанцами у него до лета 2024-го.

- Оборона Куртуа далека от идеальных кондиций. В Лиге чемпионов им забивали «Шахтёр» и «Лейпциг», «Селтик» и «Ливерпуль». Лишь в двух из восьми поединков не пропускали. «Челси» не пример команды с классной реализацией моментов, но в Лиге чемпионов случаются чудеса. Лэмпарду и Анчелотти об этом не нужно напоминать, сами были участниками эпичных камбэков.

- Сегодня днем слили основу «Реала». Возможно, Анчелотти придется менять состав. Говорят, что Милитао и Алаба будут в центре, Карвахаль и Камавинга – на флангах. В середине поля Вальверде, Кроос и Модрич, в атаке – Родриго, Бензема и Винисиус. Основа «Реала» обычно легко читается, но выбор между Вальверде и Родриго справа, Тчуамени и Кроосом в опорной зоне, или кандидатами на флангах защиты влияет на тактику.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга – Вальверде, Кроос, Модрич – Родриго, Бензема, Винисиус.

О «Челси»

- Дела у лондонцев идут интереснее, чем у «Реала», и это не комплимент. Две отставки главных тренеров за сезон — это много даже для клуба, настроенного на подобные события Абрамовичем. Приглашением Лэмпарда расписались, что ни один другой специалист не хотел начинать с поединков против «сливочных». Фрэнк проиграл «Вулверхэмптону», а теперь может дважды уступить бывшему наставнику.

- Медленно пустеет лазарет «синих». Аспиликуэта не сыграет, но Канте ждут. Нголо, Фернандес и Ковачич должны выдать лучший совместный матч и главный поединок сезона, чтобы в Мадриде не получить счет, который завершит для лондонцев сезон в Лиге чемпионов. Центр поля важен, как и фланги. Там Чилуэлл и Джеймс попробуют нагрузить оппонентов в атаке и справиться с давлением молодых бразильцев.

- У «Челси» есть люди, игравшие в Испании – Кепа, Ковачич и Фелиш. Есть игроки, для которых данная стадия нечто новое, как для Фофана и Кулибали. Хаверц забивал в финале Лиги чемпионов, Стерлинг этот матч Каю проиграл. У каждого найдутся личные причины сыграть роскошно. У того же Канте выбор. Может остаться в «Челси», если не хочет никуда уезжать.

- Ди Маттео настраивал «Челси» на победу над «Барселоной», показывая статистику Месси в 2012 году, невероятную результативность. Голы Рамиреса и Торреса, а еще промах Лионеля с пенальти помогли англичанам обыграть фаворита. Лэмпард не сможет испугать подопечных голевыми показателями Бензема в новом сезоне, но ему достаточно напомнить о хет-триках Карима, чтобы уважали и дрались с ним серьезно.

- В три центральных Лэмпард вряд ли сыграет. Сложная схема, которую с учетом плохой сыгранности «Челси» соперник раскусит. Но «4-3-3» с гибридными переходами за счет талантов Джеймса, Канте и Фелиша создадут. Возможно, на замену появится Мудрик, который в этом сезоне Лиги чемпионов сначала не проиграл «Реалу» в группе в одном из матчей, а в Мадриде уступил лишь из-за смелости Рюдигера. «Челси» — аутсайдер четвертьфинала, но с хорошими кадрами и вариантами тактики.

Ориентировочный состав «Челси» (4-3-3): Кепа – Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилуэлл – Ковачич, Фернандес, Канте – Стерлинг, Хаверц, Фелиш.

О противостоянии

- Странно, что настолько опытные в Лиге чемпионов команды встречались лишь дважды. Еще забавнее, что случилось это в прошлом и позапрошлом сезонах. «Челси» Тухеля прошел «Реал» в полуфинале по пути к трофею, обыграли дома после выездной ничьей. А затем едва не оставили Анчелотти без нового кубка, когда завели Модрича и Бензема в овертайм.

- Для «Реала» конкретная английская команда не самая удобная. Во всех четырех матчах пропускали. Голы давались легко только в Лондоне год назад. Куртуа отразил немало выстрелов бывшего клуба, а «Челси» до сих пор легко доводит дело до ударов по воротам. Ужасные результаты не значат, что у Лэмпарда слабый состав. А вот осечки «Реала» в Ла Лиге напоминают, что впереди у испанцев перезагрузка.

- Возможно, через год в составе «Реала» в ЛЧ будет играть Мбаппе. Не исключен приезд молодого известного полузащитника, вроде Беллингема. «Мадрид» активно ищет игроков на фланги обороны. Даже про центр защиты не забывают, хотя есть четыре чемпиона на выбор. У «Челси» мысли связаны с будущим, ведь прошлое пугает, а настоящее – матч против обладателя кубка чемпионов на его поле.

Прогноз «Соккер.ру»: скорее всего, «Челси» проиграет, не выполнит пророчество Мерсона. Но не обязательно так легко, как многие ждут. Возможно, «Реал» задаст темп, который тактика Лэмпарда не выдержит. Тогда зрелища не будет. Но «сливочным» не всегда легко даются матчи против команд такого формата, как у «Челси», что напомнили свежие встречи в плей-офф.