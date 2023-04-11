«Сити» и «Челси» в полуфинале – это сенсация ЛЧ. Успеха этих команд мало кто ожидает

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сегодня, 14:51

Говорим о тех, кто в тени фаворитов еврокубка.

Не все команды мы ожидаем увидеть в полуфинале Лиги чемпионов. В каких-то парах любой исход будет по-своему удивителен, в каких-то сенсацией станет успех одной конкретной команды. Разберем каждый случай.

«Манчестер Сити»

В верхней сетке есть два очевидных фаворита, один клуб, на который никто не ставит, и один, который хотелось бы отнести к первым – но это невозможно из-за статуса еврокубковых неудачников. И вот к последнему относятся «горожане». Они попали в компанию к «Реалу», «Баварии» и «Челси». С мюнхенцами сыграют сегодня и 19 апреля. Если повезет – окажутся в полуфинале и сойдутся с мадридцами или «аристократами».

В этой четверке – 3 европейских гранда-победителя ЛЧ последних лет. «Бавария» и «Реал» в отличной форме, поэтому им такой жребий добавляет азарта. А вот «горожанам» в разы тяжелее. Единственный раз, когда «Сити» добирался до финала ЛЧ , произошел, когда они миновали в сетке мюнхенцев и «сливочных». С «аристократами» встретились в финале – и потерпели поражение.

В любой другой ситуации фаворитом были бы именно подопечные Гвардиолы – а на фоне «Баварии» их попадание в полуфинал будет восприниматься как неожиданность (если еще не как сенсация).

Если говорить о персоналиях, незначительное преимущество – на стороне «Сити». Прежде всего потому, что все их лидеры в строю. «Баварцам» приходится обходиться без своего основного голкипера – Мануэля Нойера. В его отсутствие место «в раме» занял Янн Зоммер. Ощущаются определенные сложности и на острие – это у «Сити» есть всепробивающий Холанд, а у мюнхенцев Чупо-Мотинг пропустит первый поединок из-за повреждения коленного сустава. Какие-то шансы «небесно-голубым» этот фактор все равно дает.

«Челси»

А вот каковы шансы лондонцев – представить абсолютно невозможно. Конечно, можно посмотреть на содержание игры «аристократов» и «Реала» — тогда о фаворите не останется вообще никаких вопросов. Очевидна разница в организации – у «синих» ее просто нет. В последние матчи Поттера у руля «Челси» перешел на «3-4-3», появились устойчивые сочетания в центре поля. Только это была единственная константа – и была она при Поттере. Сейчас обязанности наставника исполняет Фрэнк Лэмпард. У мадридцев есть четкий план на поединок, наигранные сочетания, взаимопонимание между линиями и игроки, которые дополняют друг друга.

В чемпионате Испании «сливочные» испытывают большие сложности и уже самолично отказались от борьбы за чемпионство. Однако ЛЧ – не Ла Лига. В еврокубках мотивация «Реала» в разы больше – и клубная философия раскрывается в полной мере.

И при всем этом не покидает ощущение, что загнанные в угол «аристократы» что-нибудь, да выкинут. Их проход станет стопроцентной сенсацией – и если говорить об их успехе, то только в описанном выше разрезе. По игре преимущество «Реала» очевидно.

«Интер» или «Бенфика»

Все-таки стопроцентным фаворитом ни одну из этих команд назвать нельзя. Надо принимать во внимание характер обоих коллективов. Сейчас Симоне Индзаги видит в ЛЧ лишь возможность избежать отставки по итогам сезона. В Серии А «нерадзурри» не выигрывают на протяжении месяца – упустили вторую строчку, откатившись на пятую. В топ-3 теперь «Лацио» и «Рома» — оба клуба существенно уступают «Интеру» по совокупной стоимости состава.

Но исполнение установки «не проиграть» «нерадзурри» и Индзаги – на уровне. Ее реализация не будет смотреться зрелищно – это можно будет отнести скорее к антифутболу. Однако она дала результат – и итальянский гранд добрался до четвертьфинала. И кто знает – может, эта стратегия окажется действенной и со второй португальской командой. Опять же, со стопроцентной уверенностью говорить, что она даст результат снова, невозможно.

С другой стороны – «Бенфика», которая уступает «Интеру» по возможностям, но не по качеству содержания. Играть в футбол «орлы» любят и умеют, закрываться точно не станут. Аргумент об отсутствии еврокубкового опыта к этой паре не применим – португальцы даже опытнее «нерадзурри». И все-таки с титанической уверенностью вскрывать «Интер» у «Бенфики» вряд ли получится – для такой уверенности нужен прочный базис.

Поэтому пара довольно интересна и ни об одном из двух исходов не получится говорить как о читаемом. Сильнее окажется либо страх Индзаги за свое место, либо прыть «Бенфики».

«Милан» или «Наполи»

До недавних пор неаполитанцы оставались явными фаворитами. Есть несколько аргументов, почему в этой паре тоже не все так однозначно. Прежде всего, формат турнира. Когда речь идет о чемпионате Италии и дистанции в 38 туров, преимущество «Наполи» неоспоримо – не в очных поединках, так на дистанции подопечные Лучано Спаллетти покажут разницу в прочности, эффектности и эффективности. И другое дело, когда победитель противостояния определяется по итогам двух встреч – можно быть сильнее в шести матчах из восьми, но что толку говорить о них, когда те две неудачные встречи становятся судьбоносными?

Вопрос в том, получится ли у «Милана» воспользоваться этой особенностью. Ответ на него «россонери» дали совсем недавно – разгромили неаполитанцев в гостях. Тотальное преимущество хозяев по владению не дало результата – миланцы лучше пользовались свободным пространством, играли на переходных фазах. Леау стал героям матча, оформив дубль. Поэтому у «Милана» есть перспективы зацепить отдельный матч и перетерпеть в ответном.

Любое достижение «Наполи» сейчас имеет вау-эффект. Подопечные Спаллетти ворвались на первое место Серии А и идут к чемпионству так резво и уверенно, как это в Италии не делал никто в последние годы. Так же будет восприниматься и их проход в полуфинал – это будет не сенсация, но поразительный показатель клуба, который в прошлом сезоне проигрывал «Спартаку». Успех «Милана» тоже вызовет сильное удивление, но вряд ли – шок. И сенсация будет слишком громким словом для такого исхода.