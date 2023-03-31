В «Химках» опровергли информацию о том, что клуб может закрыться

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вчера, 18:58

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на новость о том, что клуб может прекратить существование по окончании этого сезона, если вылетит из РПЛ .

Мы уже неоднократно говорили, что клуб имеет утверждённый финансовый план на пять лет и все инвесторы, партнёры и спонсоры выполняют взятые на себя обязательства. У нас утверждена долгосрочная стратегия клуба, в которой отражён, в том числе, проект по созданию футбольного центра и академии.

Инвестор «красно-чёрных» Туфан Садыгов также сообщил, что закрытия «Химок» не будет.

Ранее о том, что подмосковный клуб может перестать существовать, сообщил журналист Сергей Ильёв.