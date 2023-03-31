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В «Химках» опровергли информацию о том, что клуб может закрыться

вчера, 18:58

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на новость о том, что клуб может прекратить существование по окончании этого сезона, если вылетит из РПЛ.

Мы уже неоднократно говорили, что клуб имеет утверждённый финансовый план на пять лет и все инвесторы, партнёры и спонсоры выполняют взятые на себя обязательства. У нас утверждена долгосрочная стратегия клуба, в которой отражён, в том числе, проект по созданию футбольного центра и академии.

Инвестор «красно-чёрных» Туфан Садыгов также сообщил, что закрытия «Химок» не будет.

Ранее о том, что подмосковный клуб может перестать существовать, сообщил журналист Сергей Ильёв.

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ssspartak
ssspartak
вчера в 20:42
закроются и заново откроются
112910415
112910415
вчера в 20:00
ура, стабильность на века !
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:33
Слюшай,зачэм закрывать мой "стиралный машина".Я следую опыт прагрессивный чалвек!".
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:09
О закрытии не может быть и речи - пока утверждённый финансовый пятилетний план не "попилили"...)
Гость
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