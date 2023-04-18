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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Назначены арбитры на матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 16:31

Опубликован список арбитров, которые будут работать на матчах 24-го тура РПЛ.

22 апреля (суббота)

«Химки» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; VARВладислав Безбородов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

«Факел» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VARАртём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Василий Казарцев; VARАлексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

23 апреля (воскресенье)

«Урал» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VARАлексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Игорь Князев, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Цыганок; VARИван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Сочи»: судья – Артур Фёдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Панин; VARАлексей Сухой; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; VARАртём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Эдуард Малый.

24 апреля (понедельник)

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Кирилл Большаков; резервный судья – Евгений Турбин; VARИван Сиденков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

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Все комментарии
Giovanny
Giovanny
вчера в 22:43, ред.
Спартак и Безбородов - близнецы-братья. Как и Иванов и Спартак.
Сп62
Сп62
вчера в 22:01
Как всегда, для Спартака лучший арбитр РФС. Может гол чистейший отменить и пенальти из пальца высосать. Одно сдово - питерский.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 21:56
Даже интересно сколько пенальти назначит Безбородов в ворота Краснодара
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:27
А Безбородов Спартаковец или наоборот? 😂 Чёт с его не имеющим аналогов уровнем судейства не понятно, радоваться или плакать?
dok66
dok66
вчера в 19:24
Да будет самый справедливый суд в РПЛ в 24 туре !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:57
Когоб не назначили,а косяков не избежать!
lotsman
lotsman
вчера в 18:34
Только бы без судейских скандалов, надоедать стали.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:28
Не важно,кто судит,важно,как будет судить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:04
Карасев, Безбородов, Кукуян, Левников, Мешков. Элита! Сливки и обратка!😉
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:01
Зато картина маслом).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:01
Ждём звездопад пенальти в ворота быков.
СпаМ не сможет, Безбородов поможет ))).
112910415
112910415
вчера в 17:48
главные герои настраиваются, волнуясь ...
и те, кто считает себя главными героями ...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:32
Карасёва часто назначают на матчи с участием ЦСКА
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:27
Да как то и без интриг...)
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 17:14
Не поставили Кирюшу Левникова судить СПАМ - Краснодар. Есть надежда на хороший матч.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:10
24, 25 туры решат, кто станет вторым. Интересно бы знать назначенца. Чисто геббельс).
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:53, ред.
Благодарю Вас. ✊️
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:50
Добрый день. Вы не оказались в числе победитель в марте.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:45
Агата Кристи отдыхает."Выстрел дуплетом. Две утки кряк".
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