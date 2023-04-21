«Рома» победила «Фейеноорд» и вышла в полуфинал Лиги Европы

«Рома» выиграла у «Фейеноорда» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:1, 4:2 общий счет).
Леонардо Спинаццола вывел римлян вперед на 60-й минуте, ответный гол забил Игор Пайшао на 80-й. Пауло Дибала на 89-й минуте вновь вывел римлян вперед в этой игре. Поединок перешел в дополнительное время. Стефан Эль-Шаарави на 101-й забил третий мяч итальянской команды, а итоговый счет установил на 109-й минуте Лоренцо Пеллегрини.
У гостей красную карточку на 120+1-й получил Сантьяго Хименес.
В полуфинале «Рома» сыграет с «Байером».
Римляне отработали сегодня сильнее, конечно.
А Фейеноорд то ли выбрал неудачную тактику на этот матч, то ли оказался попросту смят и играть вторым номером ему пришлось из-за сильного давления соперника.
Во всяком случае, бОльшую часть времени провести в обороне- это не в*йна голландцев, и рассчитывать отсидеться полтора часа, имея минимальный домашний задел, было
довольно авантюрно..
К тому же устали они явно сильнее римлян и концу ещё основного времени таскали ноги уже с трудом, всё больше ошибаясь в безобидных ситуациях.
Недотерпев немного и пропустив второй, они зачеркнули свою перспективу
на проход дальше- по истечении основного времени было практически очевидно, что в дополнительные полчаса Рома дожмёт..
Римляне отработали сегодня сильнее, конечно.
А Фейеноорд то ли выбрал неудачную тактику на этот матч, то ли оказался попросту смят и играть вторым номером ему пришлось из-за сильного давления соперника.
Во всяком случае, бОльшую часть времени провести в обороне- это не в*йна голландцев, и рассчитывать отсидеться полтора часа, имея минимальный домашний задел, было
довольно авантюрно..
К тому же устали они явно сильнее римлян и концу ещё основного времени таскали ноги уже с трудом, всё больше ошибаясь в безобидных ситуациях.
Недотерпев немного и пропустив второй, они зачеркнули свою перспективу
на проход дальше- по истечении основного времени было практически очевидно, что в дополнительные полчаса Рома дожмёт..
Жозе красавчик! Сколько его хейтят. НО Рома на 3м месте в Серии А, Рома в полуфинале ЛЕ. Рома много забивает в последних матчах. Во втором тайме было ощущение, что у Фейенорда на 1 игрока в поле меньше.
Моуринью уже выигрывал все 4 европейских турнира
(Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Лига Европы, Лига конференций)
и четыре национальных чемпионата.
Жозе красавчик! Сколько его хейтят. НО Рома на 3м месте в Серии А, Рома в полуфинале ЛЕ. Рома много забивает в последних матчах. Во втором тайме было ощущение, что у Фейенорда на 1 игрока в поле меньше.
Моуринью уже выигрывал все 4 европейских турнира
(Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Лига Европы, Лига конференций)
и четыре национальных чемпионата.
Дибала хромай вышел, травму не долечил но вышел и внес огромный вклад в победу. Не смотря на 2 травмы, штангу, Рома все равно вырвала победу, красавцы! Просто перестрелка в стиле Тарантино! Однозначно лучший матч сезона!
Игра на встречных курсах.
Победил, естественно сильнейший!
Если дибалу не удержат по итогам сезона это будет провал! Вот если дибала останется, это точно второй Тотти и его наследник достойный будет, мне очень нравится этот парень, он скромный и пашет.
Эмоциональная победа, добытая отнюдь не легко.
Центр поля и защита отыграли на уровне, и очень хорошо сыграл Кристанте, с Моуринью всё таки он вырос в нормального игрока.
Forza Roma
Дибала хромай вышел, травму не долечил но вышел и внес огромный вклад в победу. Не смотря на 2 травмы, штангу, Рома все равно вырвала победу, красавцы! Просто перестрелка в стиле Тарантино! Однозначно лучший матч сезона!
Игра на встречных курсах.
Победил, естественно сильнейший!
Если дибалу не удержат по итогам сезона это будет провал! Вот если дибала останется, это точно второй Тотти и его наследник достойный будет, мне очень нравится этот парень, он скромный и пашет.
Эмоциональная победа, добытая отнюдь не легко.
Центр поля и защита отыграли на уровне, и очень хорошо сыграл Кристанте, с Моуринью всё таки он вырос в нормального игрока.
Forza Roma