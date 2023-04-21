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«Рома» победила «Фейеноорд» и вышла в полуфинал Лиги Европы

вчера, 00:43
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)4 : 1Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордЗакончился в доп. время

«Рома» выиграла у «Фейеноорда» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:1, 4:2 общий счет).

Леонардо Спинаццола вывел римлян вперед на 60-й минуте, ответный гол забил Игор Пайшао на 80-й. Пауло Дибала на 89-й минуте вновь вывел римлян вперед в этой игре. Поединок перешел в дополнительное время. Стефан Эль-Шаарави на 101-й забил третий мяч итальянской команды, а итоговый счет установил на 109-й минуте Лоренцо Пеллегрини.

У гостей красную карточку на 120+1-й получил Сантьяго Хименес.

В полуфинале «Рома» сыграет с «Байером».

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20 апреля
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:44
Хорошо когда дома есть своя арена на которой 66 тысяч гонят тебя вперёд...
Лудогорец..Ред Булл...Сосьедад...Фейеноорд взяв очки дома....были очень опечалены после вояжа в Рим....))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:41
Опять хитрый португалец перехитрил)
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:08
Фейеноорд жалко, боролся до конца, чуть-чуть не хватило эх.
DXTK
DXTK
вчера в 07:55
Рома идет на второй трофей, Жозе знает в этом толк.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 07:48
Результативненько провели матч... порадовали болельщиков
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:41
Мне почему-то думалось что в этой паре фавориты голландцы. Ошибся...
swed27
swed27
вчера в 02:25
Почти все итальянские клубы дошли до полуфиналов еврокубков
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 02:02
Тяжелый матч получился для Ромы. Фейеноорд дал хороший бой, но на дополнительное время голландцев не хватило.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 02:00
Хочу финал Юве-Байер,два неудачника еврокубков)а так приятно в этом сезоне,5 итал клубов продолжают борьбу в еврокубках
протон
протон
вчера в 01:15
Жозе всё-таки победитель по жизни, этого у него не отнять
Дибала хромай вышел, травму не долечил но вышел и внес огромный вклад в победу. Не смотря на 2 травмы, штангу, Рома все равно вырвала победу, красавцы! Просто перестрелка в стиле Тарантино! Однозначно лучший матч сезона!
Игра на встречных курсах.
Победил, естественно сильнейший!
Если дибалу не удержат по итогам сезона это будет провал! Вот если дибала останется, это точно второй Тотти и его наследник достойный будет, мне очень нравится этот парень, он скромный и пашет.
Эмоциональная победа, добытая отнюдь не легко.
Центр поля и защита отыграли на уровне, и очень хорошо сыграл Кристанте, с Моуринью всё таки он вырос в нормального игрока.

Forza Roma
протон
протон
вчера в 00:59
Поздравляю Рому с победой!
Жозе красавчик! Сколько его хейтят. НО Рома на 3м месте в Серии А, Рома в полуфинале ЛЕ. Рома много забивает в последних матчах. Во втором тайме было ощущение, что у Фейенорда на 1 игрока в поле меньше.
Моуринью уже выигрывал все 4 европейских турнира
(Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Лига Европы, Лига конференций)
и четыре национальных чемпионата.
Artemon9
Artemon9
вчера в 00:57
Поздравляю романистов. Ждём итальянского финала
witynchik
witynchik
вчера в 00:55
Молодцы волки , даёшь финал !
Capral
Capral
вчера в 00:53
Недавно базар был про то, что очередь стоит в Европе за Шиманськи. Не похоже. Явно погорячились...
баск
баск
вчера в 00:50
Топил за голландцев, но увы..
Римляне отработали сегодня сильнее, конечно.

А Фейеноорд то ли выбрал неудачную тактику на этот матч, то ли оказался попросту смят и играть вторым номером ему пришлось из-за сильного давления соперника.

Во всяком случае, бОльшую часть времени провести в обороне- это не в*йна голландцев, и рассчитывать отсидеться полтора часа, имея минимальный домашний задел, было
довольно авантюрно..

К тому же устали они явно сильнее римлян и концу ещё основного времени таскали ноги уже с трудом, всё больше ошибаясь в безобидных ситуациях.
Недотерпев немного и пропустив второй, они зачеркнули свою перспективу
на проход дальше- по истечении основного времени было практически очевидно, что в дополнительные полчаса Рома дожмёт..
Capral
Capral
вчера в 00:50
Какой же все-таки отстойный турнир ЛЕ. Напоминает КК, который убрали с глаз долой. Думаю и ЛЕ- недолго осталось...
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