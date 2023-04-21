«Рома» победила «Фейеноорд» и вышла в полуфинал Лиги Европы

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вчера, 00:43

«Рома» выиграла у «Фейеноорда» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:1, 4:2 общий счет).

Леонардо Спинаццола вывел римлян вперед на 60-й минуте, ответный гол забил Игор Пайшао на 80-й. Пауло Дибала на 89-й минуте вновь вывел римлян вперед в этой игре. Поединок перешел в дополнительное время. Стефан Эль-Шаарави на 101-й забил третий мяч итальянской команды, а итоговый счет установил на 109-й минуте Лоренцо Пеллегрини.

У гостей красную карточку на 120+1-й получил Сантьяго Хименес.

В полуфинале «Рома» сыграет с «Байером».