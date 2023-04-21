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«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в 1/2 финала Лиги Европы

вчера, 00:04
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Спортинг» и «Ювентус» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:1, 1:2 общий счет).

Адриен Рабьо вывел гостей вперед на 9-й минуте, на 20-й счет сравнял Маркус Эдвардс с пенальти.

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Севильей».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт corriere.it
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20 апреля
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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 11:06
Надеюсь старуха прихлопнет Севилью, надоели они уже порядком, а для Юве в кои-то веки появился шанс зацепится за евротрофей
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:28
Как бы там ни было, а Юве ползёт к заветной цели...
А может настолько хитры, что все карты не раскрывают, а играют на столько насколько надо... (Иногда до краев наливать нельзя..., лучше меньше, да чаще...!))
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:02
Надеюсь Севилья даст бой и станет бичом фаворитов!
Gahi
Gahi
вчера в 07:35, ред.
Задача выполнена выход в полуфинал и матч с Севильей должен стать ответом на все вопросы относительно игры Ювентуса.
adekvat
adekvat
вчера в 05:45
Ювентус-Севилья интересный полуфинал.
112910415
112910415
вчера в 04:54
налаживается жизнь у старушки !
Giovanny
Giovanny
вчера в 04:39
Ювентус с выходом в полуфинал.
Grizly88
Grizly88
вчера в 02:06
Серии А на вершине в этом сезоне, пока у других команд кризис
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 01:58
Поздравляю всех мусульман с праздником Ид-аль фитр!Пусть Аллах примет наш пост!И конечно приятно что вернули нам 15 очков и в полуфинал ЛЕ вышли,хоть какой интерес наблюдать за футболом после вылета из ЛЧ.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ протон (раскрыть)
вчера в 01:56
Братан, это стиль Юве последних двух лет,мы и сассуоло так играет,куда уж спортинг))
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 01:34, ред.
Доброго времени суток дружище.
Всё прекрасно это понимаю. Но история Севильи в еврокубках заставляет призадуматься . Не мёртвый же был МЮ как ты описываешь , хотя-бы гол престижа могли забивать, но почему-то даже хвалённый Рэшфорд ничего не смог сделать. А ведь у Севильи далеко не такой сильный состав как у МЮ . А счёт 3;0 ! ☝️😉
Вообщем посмотрим чем закончится этот матч с Севильей . В любом случае валидол нужен !))
Next Star
Next Star ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 00:59
Старушке вернули 15 очков, так что она уже в тройке лидеров, а это ЛЧ, независимо возьмут лигу европы или нет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:54
)
протон
протон
вчера в 00:42
Всех с проходом в полуфинал.
Но если честно то стыдно за эти два матча, как будто играет любительская команда в форме Ювентуса и будь удачливее Спортинг то туринцы доигрывали бы сезон с некой надеждой на кубок.
Что ещё удивило так это очень слабая физподготовка и это при том что Аллегри пытается нас уверить что на пик формы команда выходит именно весной.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 00:38, ред.
Игорь.
Севилья ничего особенного не показывает.
МЮшники сегодня были в разобранном состоянии - пол основы только из лазарета вылезла. Добрая треть была из дубля, который по качеству исполнителей далеко не такой, как у Реала или того же МС.
Что до Ювентуса... Юве порой хоть и колбасит не по детски, но в плане футбольного мышления и потенциала Севилье против них делать нехрен (имхо).
Думаю поэтому Турин пройдёт испанцев.
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:22
«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в 1/2 финала Лиги Европы.
Мои поздравления всем болельщикам Старой сеньоры с Победой и выходом в полуфинал Лиги Европы !
Откровенно говоря игря Юве для болельщиков, смотреть особенно матчи в еврокубках без валидола , просто невозможно . Сегодня откровенно говоря, Юве просто повезло и они отскочили . Особенно второй тайм выдался куда валидольней , когда Вся команда прижалась к своим воротам и только чудо помогло Юве довести матч до ничейного , для Юве победного конца . Команда хозяев смотрелась куда лучше и справедливости ради , должна была выигрывать этот матч. Наврядли в полуфинале с Севильей ей так повезёт. Севилья сейчас вынесла в одни ворота Манчестер Юнайтед и ведь могла ещё забивать , но 3:0 это тоже разгром . Незнаю что сможет противопоставить Аллегри такой Севилье, но матчи точно будут очень тяжёлые для Юве. Будем делать посмотреть, что из этого получится. Всем Добра !
swed27
swed27
вчера в 00:21
Ю́вентусу надо побеждать в лиге Европы. Иначе не попасть в лигу чемпионов
Муслим90
Муслим90
вчера в 00:18
Всех Ювентини с победой. Надо брать этот кубок.
Elliada
Elliada
вчера в 00:11
Ювентус вышел в полуфинал ЛЕ + им вернут 15 очков в чемпионате. Хороший у них день
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 00:08
Победила более опытная команда...
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