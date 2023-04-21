«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в 1/2 финала Лиги Европы.

«Спортинг» и «Ювентус» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:1, 1:2 общий счет).
Адриен Рабьо вывел гостей вперед на 9-й минуте, на 20-й счет сравнял Маркус Эдвардс с пенальти.
В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Севильей».
«Спортинг» и «Ювентус» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:1, 1:2 общий счет).
Адриен Рабьо вывел гостей вперед на 9-й минуте, на 20-й счет сравнял Маркус Эдвардс с пенальти.
В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Севильей».
Но если честно то стыдно за эти два матча, как будто играет любительская команда в форме Ювентуса и будь удачливее Спортинг то туринцы доигрывали бы сезон с некой надеждой на кубок.
Что ещё удивило так это очень слабая физподготовка и это при том что Аллегри пытается нас уверить что на пик формы команда выходит именно весной.
Но если честно то стыдно за эти два матча, как будто играет любительская команда в форме Ювентуса и будь удачливее Спортинг то туринцы доигрывали бы сезон с некой надеждой на кубок.
Что ещё удивило так это очень слабая физподготовка и это при том что Аллегри пытается нас уверить что на пик формы команда выходит именно весной.