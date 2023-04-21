Стала известна повестка первого заседания Футбольного совета УЕФА

Футбольный совет УЕФА 24 апреля проведёт первое заседание.
В Европейском доме футбола обсудят вопросы судейства, такие как система VAR, игра рукой, поведение игроков, а также вопросы соревнований и темы, связанные с футбольной медициной.
Футбольный совет — новый консультативный орган, создание которого в начале месяца было утверждено Исполнительным комитетом УЕФА на своём последнем заседании в Лиссабоне. Он призван предложить институциональный, но независимый, основанный на опыте и знаниях взгляд на фундаментальные вопросы, связанные с футболом, такие как правила игры, судейство, календарь матчей, развитие элитных молодых игроков и благополучие футболистов.
В состав совета вошли: Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Рио Фердинанд, Микаэль Лаудруп, Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Предраг Миятович, Юрген Клинсманн, Руди Феллер, Петр Чех, Хуан Мата, Робби Кин, Патрик Виейра, Хенрик Ларссон, Эрик Абидаль и Гарет Бэйл.
Председателем на заседании будет технический директор и глава отдела футбола УЕФА Звонимир Бобан. Заместитель генерального секретаря и директор по футболу организации Джорджио Маркетти окажет ему помощь в вопросах, связанных с соревнованиями, а старший офицер по вопросам судейства Роберто Розетти — в вопросах, связанных с арбитражом. Эти встречи будут включены в официальный календарь УЕФА в качестве ежегодных, но члены совета также смогут встречаться чаще, если это потребуется.
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