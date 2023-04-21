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Стала известна повестка первого заседания Футбольного совета УЕФА

вчера, 12:31

Футбольный совет УЕФА 24 апреля проведёт первое заседание.

В Европейском доме футбола обсудят вопросы судейства, такие как система VAR, игра рукой, поведение игроков, а также вопросы соревнований и темы, связанные с футбольной медициной.

Футбольный совет — новый консультативный орган, создание которого в начале месяца было утверждено Исполнительным комитетом УЕФА на своём последнем заседании в Лиссабоне. Он призван предложить институциональный, но независимый, основанный на опыте и знаниях взгляд на фундаментальные вопросы, связанные с футболом, такие как правила игры, судейство, календарь матчей, развитие элитных молодых игроков и благополучие футболистов.

В состав совета вошли: Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Рио Фердинанд, Микаэль Лаудруп, Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Предраг Миятович, Юрген Клинсманн, Руди Феллер, Петр Чех, Хуан Мата, Робби Кин, Патрик Виейра, Хенрик Ларссон, Эрик Абидаль и Гарет Бэйл.

Председателем на заседании будет технический директор и глава отдела футбола УЕФА Звонимир Бобан. Заместитель генерального секретаря и директор по футболу организации Джорджио Маркетти окажет ему помощь в вопросах, связанных с соревнованиями, а старший офицер по вопросам судейства Роберто Розетти — в вопросах, связанных с арбитражом. Эти встречи будут включены в официальный календарь УЕФА в качестве ежегодных, но члены совета также смогут встречаться чаще, если это потребуется.

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Все комментарии
mlcfwok
mlcfwok ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:38
трактовка непонятна судьям, когда рука и пенальти, и когда рука и не пенальти
neukomm
neukomm ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Его в свое время и Реал, и Юве, и Барса и даже Ливерпуль, приглашали, как он говорил в интервью, но "не хотелось менять солнечную Испанию на серую Англию". А тут какой-то совет УЕФА
протон
протон
вчера в 20:40
Могли бы и Мостового пригласить:)
youtomee
youtomee
вчера в 20:18
Бэл скорее всего пропустит, 24 гольф
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 17:23
Очень интересный состав совета) А так вопрос, действительно, важный.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:20
Технический директор Бобан... Что то напоминает, не тот что у нас на ресурсе иногда появляется?)
Gahi
Gahi
вчера в 16:25
Главное чтобы не перемудрить с правилами по футболу.
Igo0rek
Igo0rek ответ mlcfwok (раскрыть)
вчера в 15:56
По сути единственный спорный момент с руками, это граница плеча и руки. В остальном все понятно.
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 15:42
Гарет Бейл будет решать как играть руками в гольф
mlcfwok
mlcfwok
вчера в 15:19
с руками надо бы порешать уже
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:12
Какое мне дело до всех до них,а им до меня...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:58
А будут заслушивать Начальника транспортного цеха?
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 13:42
Благодарю вас. ✊️
Уже сделал ставку !👌
ДСА
ДСА
вчера в 13:28
В общем настоящий симпозиум с обилием спиртных напитков.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:24
Новость из разряда а нам все равно....
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:59
Ну вот и посмотрим на, что способен новый футбольный орган...
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:46
Смотрите ещё раз, в матче по скрину доп кэфы появились, в т. ч. на точный счёт.
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