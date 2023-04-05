Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА. Это произошло в рамках 47-го конгресса организации в Лиссабоне, который состоялся 5 апреля.
Чеферин будет занимать этот пост ещё как минимум четыре года. Он был единственным кандидатом на выборах. 55-летний футбольный чиновник является главой УЕФА с 2016 года.
Ну, хоть хотя бы одного подставного для виду назначили, а так...
Ранее были "инфантильные" выборы в президенты ФИФА, без альтернативы Инфантино. И теперь собрались на "чеферинку" и вот он Чеферин без выбора.
Ну, хоть хотя бы одного подставного для виду назначили, а так...
Ранее были "инфантильные" выборы в президенты ФИФА, без альтернативы Инфантино. И теперь собрались на "чеферинку" и вот он Чеферин без выбора.
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Чифирнули и разошлись !)
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Чифирнули и разошлись !)