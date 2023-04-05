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Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

вчера, 13:28

Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА. Это произошло в рамках 47-го конгресса организации в Лиссабоне, который состоялся 5 апреля.

Чеферин будет занимать этот пост ещё как минимум четыре года. Он был единственным кандидатом на выборах. 55-летний футбольный чиновник является главой УЕФА с 2016 года.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:03
Сам себе кандидат без альтернативы президент.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:51
Опять свои да наши. А где из России..???
Брулин
Брулин
вчера в 19:40
Чеферин чем-то похож на старика …. Один кандидат
112910415
112910415
вчера в 18:58
приятно, что кандидатов было много ! )
zooveterinar
zooveterinar ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:07, ред.
А я думал русский,вот это на чудил!!!🤣🤣 Фамилия как русская!! вот осел я,спасибо,что поправили!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ zooveterinar (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:49
Александер не россиянин, он словенец.
протон
протон
вчера в 16:34
Тяжелая небось выдалась победа. При такой-то конкуренции. Он еще смеет обвинять кого-то или что-то в коррумпированности
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:34
Выборы? Странно, я всегда думал, что в данной процедуре должны выбирать, а здесь было просто переизбрание.
Ну, хоть хотя бы одного подставного для виду назначили, а так...
Ранее были "инфантильные" выборы в президенты ФИФА, без альтернативы Инфантино. И теперь собрались на "чеферинку" и вот он Чеферин без выбора.
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 15:13
Покровитель месси снова выиграл.Значит липовые награды у обузы еще будут...
drug01
drug01
вчера в 15:11
Четыре года будет ещё рулить, нужны перемены
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:07
Так и будет рулить пока не надоест "хозяевам"...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:01, ред.
Чеферин переизбран на пост президента УЕФА.
Подробнее:
Чифирнули и разошлись !)
k9y9nay33ukm
k9y9nay33ukm
вчера в 14:32
Ничего нам не светит.
29xnk9v6a5j4
29xnk9v6a5j4
вчера в 14:26
Нам от этого не холодно, не жарко
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:53
Ухмыльнулся,садясь в лимузин и...выиграл.
Elliada
Elliada
вчера в 13:41
Очень тяжелые выборы и тяжелая победа Чеферина. Выборы из одного кандидата. Хоть несколько кандидатов для вида приплели бы.
swed27
swed27
вчера в 13:36
Что и следовало ожидать
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