УЕФА сформировал консультативный совет тренеров и бывших футболистов

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вчера, 23:13

УЕФА создал консультативный совет, в который войдут известные тренеры и бывшие футболисты.

Данный орган будет заниматься вопросами, которые связаны с использованием ВАР, правилами, судейством, проведением турниров, благополучием футболистов, тактикой, календарем и развитием молодых игроков.

Экс-футболист «Милана» и сборной Хорватии Звонимир Бобан возглавит совет. На данный момент утверждено 20 членов комитета, среди них – , Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Микаэль Лаудруп, Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Предраг Миятович, Юрген Клинсманн, Руди Феллер, Петр Чех, Хуан Мата и Робби Кин. Также приглашены Патрик Виейра и Дидье Дрогба.

Помимо этого, в состав совета могут быть приняты , , Рио Фердинанд и Гарет Саутгейт.

Первое заседание органа состоится 24 апреля.