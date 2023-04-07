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УЕФА сформировал консультативный совет тренеров и бывших футболистов

вчера, 23:13

УЕФА создал консультативный совет, в который войдут известные тренеры и бывшие футболисты.

Данный орган будет заниматься вопросами, которые связаны с использованием ВАР, правилами, судейством, проведением турниров, благополучием футболистов, тактикой, календарем и развитием молодых игроков.

Экс-футболист «Милана» и сборной Хорватии Звонимир Бобан возглавит совет. На данный момент утверждено 20 членов комитета, среди них – Карло Анчелотти, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Микаэль Лаудруп, Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Предраг Миятович, Юрген Клинсманн, Руди Феллер, Петр Чех, Хуан Мата и Робби Кин. Также приглашены Патрик Виейра и Дидье Дрогба.

Помимо этого, в состав совета могут быть приняты Жозе Моуриньо, Зинедин Зидан, Рио Фердинанд и Гарет Саутгейт.

Первое заседание органа состоится 24 апреля.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:45
Хорошая идея, главное чтобы заработала эта идея. А что там делает Хуан Мата?)
Incredulous
Incredulous
сегодня в 02:35
Серьезная компания. Только не понял, что в таком именитом составе делает Хуан Мата. Родственник чей-то или края в УЕФА какие имеются...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:19
Отличный состав собрали,хорошие тренеры и футболисты.
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