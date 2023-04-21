Дубль Мбаппе помог ПСЖ переиграть «Анже»

«Анже» уступил ПСЖ в матче 32-го тура Лиги 1 (1:2).
Килиан Мбаппе оформил дубль, отличившись на 9-й и 26-й минуте. У хозяев забил Сада Тиуб на 87-й.
После поединка «Анже» занимает последнее место (14 очков), ПСЖ лидирует (75 баллов).
|Анже1 : 2Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
«Анже» уступил ПСЖ в матче 32-го тура Лиги 1 (1:2).
Килиан Мбаппе оформил дубль, отличившись на 9-й и 26-й минуте. У хозяев забил Сада Тиуб на 87-й.
После поединка «Анже» занимает последнее место (14 очков), ПСЖ лидирует (75 баллов).
Пора уже в хозяйстве парижан сделать чистку и полное реформирование и пересмотр всей политики клуба . Бесполезная трата огромных гонораров для футболистов, не только не дает отдачи, но и результаты еврокубковых матчей просто разочаровывают который год подряд. Покупка и ставка на звёзд мирового футбола оказалась провальной.
Пора уже в хозяйстве парижан сделать чистку и полное реформирование и пересмотр всей политики клуба . Бесполезная трата огромных гонораров для футболистов, не только не дает отдачи, но и результаты еврокубковых матчей просто разочаровывают который год подряд. Покупка и ставка на звёзд мирового футбола оказалась провальной.