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Дубль Мбаппе помог ПСЖ переиграть «Анже»

вчера, 23:50
АнжеЛоготип футбольный клуб Анже1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Анже» уступил ПСЖ в матче 32-го тура Лиги 1 (1:2).

Килиан Мбаппе оформил дубль, отличившись на 9-й и 26-й минуте. У хозяев забил Сада Тиуб на 87-й.

После поединка «Анже» занимает последнее место (14 очков), ПСЖ лидирует (75 баллов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:07
Осилили европейского гранда!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:52
Очень сложная была игра,как это Камерунский Эму сумел забить ,а Меська прошагал по полю ,да всё бестолку ,а соперник был серьёзный ,команда на последнем месте в чемпионате Франции,зато скворцы раскукарекались про Меську,Камерунского Эму!
Ironigor
Ironigor ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 10:25
Да , он ярый фанат Месси, переходящая в клиническую патологию. Остальные просто игрочишки .
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 09:35
Ассист Месси - это что-то!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:57
Счет не очень и велик,а Анжи могли и наказать ПСЖ ничейкой!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 08:45
Когда голы забивают потенциальные соперники месси в борьбе за зм он так всегда говорит мол замкнул не отдал пас и т д и т п. Даже против холанда уже начал говорить несмотря на то что тот в команде за которую он болеет
ОПС
ОПС
сегодня в 07:37
Забил и забил. Ничего удивительного. Это его обязанность , голы забивать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:09
А могли и ничейку "скатать" - во разговоров было бы.
jn5wxvyxw8za
jn5wxvyxw8za
сегодня в 06:02
Дубль Мбаппе помог ПСЖ переиграть «Анже»

Это не заголовок, а стихи какие то.
Agеnt 47
Agеnt 47
сегодня в 03:56
Даже здесь обуза не забила…))))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:41
Что-то слабенько сыграли с аутсайдером, но главное победа. С победой ПСЖ!
амурец
амурец
сегодня в 01:15
Молодец Мбаппе тащит команду, хотя без Неймара им сложновато
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 00:57
Про разрыв - не понял..
FenixSL
FenixSL ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 00:54
феномен
в лиге где разрыв от 75 к 14
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:47
Выиграли пешком ... Месси быстрее всех в 21-м веке сделал 15 передач в Лиге 1... И это пешком...
протон
протон
сегодня в 00:38
Кильян вышел на 1-2 второе место в гонке бомбардиров чемпионата... Давно не заглядывал, но судя по прессе, было ощущение, что он давно выиграл гонку с большим отрывом... Но оказывается есть еще голедоры во Франции. Ну и конечно результативность при таких распасовщиках могла быть у него повыше. Хотя, он из глубины атакует и есть еще бомбардиры, кто стремится забивать в ПСЖ ))
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:29
О какой команде ты говоришь, которая еле еле выиграли у аутсайдера ???))) Где эта команда бывает в Лиге Чемпионов ???)
Elliada
Elliada
сегодня в 00:22
ПСЖ добыл 3 очка и сделал еще один шаг к чемпионству. Играли слабо, но победа есть победа. Поздравляю!
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:20
Мастерство Мбаппе? Ты явно матч не смотрел. Мбаппе так выкатывали мяч, что сложнее было не забить. Победила команда, а не Мбаппе.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:15, ред.
И вот это игра лидера с аутсайдером чемпионата Франции ??? Статистика говорит что в этом матче играли две команды которые борются за выживание Лиги 1. Аутсайдеры перебили команду чемпионов по ударам по воротам . И действительно, если бы не мастерство Килиана Мбаппе, даже не знаю кто бы вышел из этого противостояния победителем.

Пора уже в хозяйстве парижан сделать чистку и полное реформирование и пересмотр всей политики клуба . Бесполезная трата огромных гонораров для футболистов, не только не дает отдачи, но и результаты еврокубковых матчей просто разочаровывают который год подряд. Покупка и ставка на звёзд мирового футбола оказалась провальной.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:15
С победой Мбаппе)
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