Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Конференций 2022/2023

Стали известны полуфиналисты Лиги Конференций

вчера, 00:57

Состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Конференций.

«Фиорентина» — «Лех» (2:3, общий счет 6:4);

«АЗ Алкмар» — «Андерлехт» (2:0, общий счет 2:2, 4:1 по пенальти);

«Вест Хэм» — «Гент» (4:1, общий счет 5:2);

«Ницца» — «Базель» (1:2, общий счет 3:4).

В полуфинале сыграют:

«Фиорентина» — «Базель»

«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Сака спас «Арсенал» от поражения в игре с «Саутгемптоном»
Сегодня, 00:05
Дубль Мбаппе помог ПСЖ переиграть «Анже»
Вчера, 23:50
«Арсенал» минимально уступил «Рубину»
Вчера, 21:29
«Рома» победила «Фейеноорд» и вышла в полуфинал Лиги Европы
Вчера, 00:43
«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 00:04
«Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги Европы
20 апреля
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:39
Добрый день.
Попробуем разобраться.
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:11
Как же Лех боролся, 0-3 было, Фиорентина у себя дома расслабилась конкретно.
shlomo
shlomo
вчера в 07:57
Вот тут действительно... а ну ка угадай фаворита этих матчей
Варвар7
Варвар7
вчера в 07:56
А оказывается Лига Конференций интересный и довольно результативный турнир.
ОПС
ОПС
вчера в 07:33
Остается только надеяться, что полуфиналы выйдут интересные.
Ironigor
Ironigor
вчера в 03:37
Доброго времени суток.
Исправьте пожалуйста, немогу поставить на точный счёт. Вернее нет коэффициентов на точный счёт. И там в линии есть ещё много таких матчей , где нет вариантов на ставки точный счёт. Спасибо вам заранее.
xpqzsdxbcsj6
xpqzsdxbcsj6
вчера в 03:35
Примерно равные по силе команды, в финал может выйти любой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 03:05
Фиорентина идёт по облегчённому графику...
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:25
Классные пары получились . Надеюсь что Фиорентина сделает выводы с этого матча с Лехом и выйдет в финал .
протон
протон
вчера в 01:21, ред.
Молодец Гус Пойет хорошо вчера на ставках поднял. от меня два лайка, и чрезмерно рад твоей победе в своей группе, желаю успехов в финальной стадии супер игры..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 