Стали известны полуфиналисты Лиги Конференций

Состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Конференций.
«Фиорентина» — «Лех» (2:3, общий счет 6:4);
«АЗ Алкмар» — «Андерлехт» (2:0, общий счет 2:2, 4:1 по пенальти);
«Вест Хэм» — «Гент» (4:1, общий счет 5:2);
«Ницца» — «Базель» (1:2, общий счет 3:4).
В полуфинале сыграют:
«Фиорентина» — «Базель»
«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар»
Попробуем разобраться.
Попробуем разобраться.
Исправьте пожалуйста, немогу поставить на точный счёт. Вернее нет коэффициентов на точный счёт. И там в линии есть ещё много таких матчей , где нет вариантов на ставки точный счёт. Спасибо вам заранее.
Исправьте пожалуйста, немогу поставить на точный счёт. Вернее нет коэффициентов на точный счёт. И там в линии есть ещё много таких матчей , где нет вариантов на ставки точный счёт. Спасибо вам заранее.