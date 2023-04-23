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Боссы «Баварии» зашли в раздевалку команды после игры с «Майнцем»

вчера, 11:54

«Бавария» уступила «Майнцу» в матче Бундеслиги (1:3).

После игры президент «Баварии» Герберт Хайнер, генеральный директор клуба Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич зашли в раздевалку, чтобы пообщаться с командой.

Боссы мюнхенского коллектива провели там около 15 минут.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:26
Не нужно никуда заходить, команде нужно играть в футбол, в кого не плюнь все игроки разных сборных, каждый считает себя особенным. Думаю Флик призадумается, стоит ли вызывать в сборную Германии игроков Баварии…
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:26
После этого разговора по душам, игроков никто не видел..
протон
протон
вчера в 13:19
Это команде нужно нагрянуть в офис руководства
На послематчевой конференции Кан всё свалил на игроков и сказал, что Тухель - последний, на ком лежит вина. Тухель сам был менее радикален и сказал, что в последнее время команда многое пережила, оттого такой результат.
Папу Карлу и Ковача убрали в ПЕРВОЙ половине сезона на фоне плохих результатов. Как вообще можно додуматься уволить хорошего тренера НА ПИКЕ сезона? Когда команда хорошо шла в трех турнирах?! Конечно, странные моменты были, вопросы к Нагелю были, но ведь можно был уж подождать пару месяцев.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:11
Зашли, "поздравили" и ушли..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:43
И че они там делали? Самим дорисовывать картину, фантазируя? Ставили чилимы? Приглашали в душ? Вытирали сопли платочком?🤔
Сп62
Сп62
вчера в 12:38
Надо было зайти до игры.
swed27
swed27
вчера в 12:21
Я тоже в мае попробую сыграть без призов. Считаю что формат конкурса себя изжил. Конечно со своим уставом в чужой монастырь не ходят, но на месте администрации я бы задумался о рефрмировании конкурса, и даже предложил бы обсудить это всем участникам
Гость
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