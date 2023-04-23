Боссы «Баварии» зашли в раздевалку команды после игры с «Майнцем»

«Бавария» уступила «Майнцу» в матче Бундеслиги (1:3).
После игры президент «Баварии» Герберт Хайнер, генеральный директор клуба Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич зашли в раздевалку, чтобы пообщаться с командой.
Боссы мюнхенского коллектива провели там около 15 минут.
На послематчевой конференции Кан всё свалил на игроков и сказал, что Тухель - последний, на ком лежит вина. Тухель сам был менее радикален и сказал, что в последнее время команда многое пережила, оттого такой результат.
Папу Карлу и Ковача убрали в ПЕРВОЙ половине сезона на фоне плохих результатов. Как вообще можно додуматься уволить хорошего тренера НА ПИКЕ сезона? Когда команда хорошо шла в трех турнирах?! Конечно, странные моменты были, вопросы к Нагелю были, но ведь можно был уж подождать пару месяцев.
На послематчевой конференции Кан всё свалил на игроков и сказал, что Тухель - последний, на ком лежит вина. Тухель сам был менее радикален и сказал, что в последнее время команда многое пережила, оттого такой результат.
Папу Карлу и Ковача убрали в ПЕРВОЙ половине сезона на фоне плохих результатов. Как вообще можно додуматься уволить хорошего тренера НА ПИКЕ сезона? Когда команда хорошо шла в трех турнирах?! Конечно, странные моменты были, вопросы к Нагелю были, но ведь можно был уж подождать пару месяцев.