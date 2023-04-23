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Экс-агент Левандовского: «Роберт считает, что он король Польши»

вчера, 10:14

Цезарий Кухарский, экс-агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, раскритиковал футболиста.

То, как Левандовски и его жена выглядят в соцсетях — работа PR-специалистов. В реальной жизни Роберт считает, что он король Польши. Они относятся к другим людям, как к вещам.

На данный момент Кухарский судится с игроком. Агент обвиняет Левандовского в том, что он переводил деньги их компании на свои личные счета и жены, не сообщая об этом партнеру. Футболист обвиняет агента в шантаже. Он привел запись разговоров с Кухарским в качестве доказательства.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:52
Обычная история экс - агент против своего бывшего клиента - а правда где то посередине (если вообще кто то прав в этом конфликте).
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:43
Ага .. Прямо из рук вырвал .. На церемонии... А-ха-ха-ха...🧯💋..
Capral
Capral ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 13:33
ЗМ, у него украл пару лет назад, вот именно этот человек, у тебя на аватарке, которому незаслуженно вручили приз...
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 13:31
Да, соглашусь, пожалуй.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:13
Мутный парень... Поэтому и без ЗМ...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:11
Я бы не стал доверять словам этого агента, учитывая то что он с ним судится. Просто хочет Леву очернить.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:06
Мог бы стать легендой Баварии. Теперь же его будут помнить как предателя, а предателей ненавидят даже те, кому они сослужили службу. Впрочем, переход из Дортмунда тоже был предательский акт, ведь из него нормально нападающего сделала Боруссия и Клопп…
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 12:28
В Баварии он был лидером, да и в Европе его боялись и с ним считались. Не знаю его как человека, но футболист- он великолепный!!! Немецкая печать не переставала им восхищаться!!! Быть известным футболистом или даже великим- не значит быть порядочным человеком, пример тому- Месси...
salleeh
salleeh
вчера в 12:13
Точно не король, а вот курва вполне…
md3fxq4xz47y
md3fxq4xz47y
вчера в 12:00
То что он звездун и русофоб мы уже знаем
Capral
Capral
вчера в 11:39
Не знаю, как в Польше, но в Германии- он точно был König!!!
Carradona
Carradona ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 11:23
Из KFC
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:00
Другого я от нытика и не ожидал
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:59
«Роберт считает, что он король Польши»

Подробнее:
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:56
Экс-агент Левандовского: «Роберт считает, что он король Польши».

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Валерыч
Валерыч
вчера в 10:47
Как бы там ни было, лучшее время его уже ушло.
Возраст - не обманешь. Через пару лет, этот "король" совсем сдуется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:46
Ну прямо таки и король..))))
В 2019-м на пике славы он занимал 21-е место в рейтинге 50 самых влиятельных поляков...
Elliada
Elliada
вчера в 10:42
Может, действительно словил звезду. Всё-таки у него есть плохие поступки за душой. К примеру, уволил тренера после ЧМ, хотя для Польши 1/8 финала ЧМ это успех. До этого последнее место в группе занимали или вообще квалификацию не проходили. А как он поспособствовал исключению сборной России!!! Ну и с Баварией некрасиво поступил. Так что есть все основания считать, что поляк считает себя королем.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:40
Так дайте ему корону
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:33
Думаю что это просто пустые разговоры и не более того
Гость
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