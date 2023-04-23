Экс-агент Левандовского: «Роберт считает, что он король Польши».

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вчера, 10:14

, экс-агент нападающего «Барселоны» , раскритиковал футболиста.

То, как Левандовски и его жена выглядят в соцсетях — работа PR -специалистов. В реальной жизни Роберт считает, что он король Польши. Они относятся к другим людям, как к вещам.

На данный момент Кухарский судится с игроком. Агент обвиняет Левандовского в том, что он переводил деньги их компании на свои личные счета и жены, не сообщая об этом партнеру. Футболист обвиняет агента в шантаже. Он привел запись разговоров с Кухарским в качестве доказательства.