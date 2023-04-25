Защитник «Зенита», которым интересуется «Реал». Европейские клубы нацелились на 19-летнего бразильца

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вчера, 14:47

Есть интерес из АПЛ .

В руки «Зенита» попал защитник, который высоко котируется даже по европейским меркам. И уже сейчас ясно, что в скором времени за Робертом Ренаном начнется настоящая охота (не зря стал самым подорожавшим игроком РПЛ в апреле). Вот, как о футболисте отзывается главный тренер петербуржцев Сергей Семак:

Ренан? Думаю, у него была только одна грубая ошибка, когда пытался остановить мяч. Мы готовы к этому. Он много помогает нам в организации атаки. У него хорошая первая передача. Его возраст достаточно юн. А интерес к нему велик. Думаю, он у нас ненадолго. Что, конечно, огорчает.

К слову, некоторые клубы проявляют интерес к молодому центрбеку из Бразилии прямо сейчас.

«Реал»

Причем разговоры об интересе испанского гранда пошли, когда Ренан еще не сыграл ни одного матча в составе «Зенита». Хотя это вполне объяснимо – мадридцы хорошо знают бразильский рынок (отсюда – трансферы Винисиуса и Родриго), а потому следили за Робертом еще в период его выступлений за «Коринтианс». По слухам, отметили игрока еще по предыдущему сезону.

Теперь юный защитник стал гораздо ближе к Европе – и селекционеры «сливочных» активизировались. По слухам, в начале февраля «Реал» готовил для «Зенита» предложение по трансферу Ренана – и сумма компенсации за футболиста могла составить 40 миллионов евро. Позднее инсайд опроверг агент Роберта Луис Фернандо Гарсия. Сам Ренан так прокомментировал появившиеся слухи:

Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой стороны, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок.

На данный момент у «сливочных» полностью укомплектован центр обороны. Основной парой центральных защитников являются Эдер Милитао и Антонио Рюдигер, конкурирует с ними Давид Алаба, на замену выходит Начо – больше проблем связано с флангами, где периодически появляются профильный полузащитник Камавинга и тот же Начо.

Сделка по Ренану в любом случае была бы трансфером на перспективу – на данном этапе у таких игроков конкуренцию Роберту никак не выиграть.

Клубы АПЛ

Совсем свежие слухи отправляют Роберта в Англию – два клуба Премьер-лиги анализируют возможность трансфера новобранца «Зенита». У одного из них, по последним данным, уже есть вся необходимая информация – руководство готово вступить с «сине-бело-голубыми» в переговоры. Сами петербуржцы хотят выручить от сделки в районе 20-30 миллионов евро.

Делать такой шаг 19-летнему центрбеку еще достаточно рано. Он только недавно перебрался в Россию – и успел отметить различия между родным чемпионатом и РПЛ :

Отличие, которое бросилось в глаза — это то, что в России куда более силовой футбол, направленный на физическую силу, нежели на технику, как в Бразилии. Надеюсь, сложностей не возникнет — буду привыкать.

Уже на таком уровне проявились частые ошибки в начальной стадии атаки – хотя игру на мяче отмечали как одно из сильных качеств легионера. Уровень сопротивления в Английской Премьер-лиге на порядок выше – больше единоборств, более интенсивный футбол, минимум два матча против Эрлинга Холанда. Это еще не говоря о плотности календаря – чемпионат, Кубок Англии, Кубок лиги, потенциально – еврокубки.

Необходима адаптация к европейскому уровню

И как раз потому Роберту не стоит торопиться с уходом на повышение – в противном случае начнутся проблемы с адаптацией и здоровьем. Если в Российской Премьер-лиге у Ренана недостаточно мотивации (хорошая зарплата при отсутствии еврокубков, конкуренции в турнире и в клубе на своей позиции), есть более интересные чемпионаты. В Голландии системно подходят к выпуску молодежи для топ-клубов. Клубы зачастую ориентированы на атаку, высока результативность.

Португалия подойдет, если Роберту необходимы более благоприятный климат и отсутствие языкового барьера. По таланту он вполне может котироваться на уровне топ-5. Помимо этого, португальские команды более успешны в еврокубках. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Бенфика» и «Порту» отобрались в плей-офф, «орлы» даже дошли до четвертьфинала. И могли продвинуться дальше – помешала оборонительная машина Индзаги в «Интере». «Спортинг», в свою очередь, дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил «Ювентусу». Еврокубки – дополнительная возможность наглядно показать претендентам на Ренана его качества.

«Зениту» стоит позаботиться о замене

Роберт в «Зените» ненадолго – это отмечал и Сергей Семак. И потому чемпионам России стоит заранее подготовиться к уходу 19-летнего защитника. По последним инсайдам, боссы петербуржцев хотят сконцентрироваться на российском рынке. В топ-легионерах попросту нет необходимости, пока «сине-бело-голубые» не вернулись в еврокубки – и переплачивать им незачем. Плюс, даже найдя более экономичную замену, «Зенит» останется претендентом на чемпионство.