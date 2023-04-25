«Зенит» намерен подписать вратаря сборной Турции

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вчера, 14:55

Вратарь может покинуть «Трабзонспор».

По данным источника, в подписании 27-летнего голкипера заинтересован «Зенит».

Кроме того, интерес к Чакиру проявляют «Монако», «Шеффилд Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Аль-Наср».