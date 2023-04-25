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«Зенит» намерен подписать вратаря сборной Турции

вчера, 14:55

Вратарь Угурчан Чакир может покинуть «Трабзонспор».

По данным источника, в подписании 27-летнего голкипера заинтересован «Зенит».

Кроме того, интерес к Чакиру проявляют «Монако», «Шеффилд Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Аль-Наср».

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Все комментарии
Дед-Рони
Дед-Рони
сегодня в 11:00
Сейчас ни один дорожащий своей карьерой футболер не пойдёт в росс. чемп
adekvat
adekvat ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 05:29
Он и сейчас не играет.
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:36
Вот, уж, этот пижон Зениту не нужен.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:35
А он хочет играть без Лиги Чемпионов?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:07
Дымовая завеса и информационный повод.Словом-"туман в*йны",вариант "туман трансфера".А что "Зенит" ищет к новому сезону что-то дорогое,это уже привычно.Миллионов для доминирования в РПЛ ГАЗПРОМУ не жалко,это цель благородная.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:58
13 пропущенных мячей в апреле! Как раз для Зенита!)
Mi6
Mi6
вчера в 17:49
Странное решение
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:48
Хороший вратарь...
Но Сафонов лучше...
dok66
dok66
вчера в 17:24
Не факт , что он лучше Кержакова , да и в России много качественных вратарей. Новость похожа на какой-то фейк , да еще и топ клубы привязали .
112910415
112910415
вчера в 17:13
странная идея, более чем странная
lotsman
lotsman
вчера в 17:13
А в самом Зените об этом знают? Источник известил Зенит?))
LOpp
LOpp
вчера в 16:51
Газпром там Бешикташу отвалит 78 млн евро за название стадиона, видимо сейчас гениальные селекционеры Зенита вылетают рейсом Рио-де-женейро - Стамбул.
w1345ds
w1345ds ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 16:45
Лол, что за бред. И как на лимит повлияло что у двух бразилов Зенита есть теперь гражданство РФ? Они как считались легионерами так и считаются.

Что касается этой новости, скорее всего это игра агента этого игрока, по привычке указали Зенит, чтобы набить цену своему игроку.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:39
Не понял, чем Кержаков Зенит не устраивает, хороший вратарь.
От добра добра не ищут ))).
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 16:16
И зачем он нам. В Европе один 66 не играем. Так что Дядька Чакир ехай лучше в Европу играй.
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:27
.
valt134
valt134
вчера в 15:25
Сомнительная кандидатура. Но спрос на него есть. Выберет Зенит если только в финансовом плане удовлетворит свои амбиции.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:24
Сафонов ждёт предложения от Газпромбанка)
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:14
Уж воротчика могли бы нормального и с российским паспортом найти. Тот же Хайкин.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:10
Вратарей легионеров в нашем чемпионате были единицы потому что это нерационально с точки зрения лимита
Но Зенит научился обходить этот вопрос выдавая легионерам Российское гражданство. Так что не удивлюсь если возьмут кипера легионера
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:58
Для участия в чемпионате РПЛ питерцам достаточно и вратаря из дубля, а а международных матчах он все равно не участвует.
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