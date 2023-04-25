«Зенит» намерен подписать вратаря сборной Турции

Вратарь Угурчан Чакир может покинуть «Трабзонспор».
По данным источника, в подписании 27-летнего голкипера заинтересован «Зенит».
Кроме того, интерес к Чакиру проявляют «Монако», «Шеффилд Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Аль-Наср».
Вратарь Угурчан Чакир может покинуть «Трабзонспор».
По данным источника, в подписании 27-летнего голкипера заинтересован «Зенит».
Кроме того, интерес к Чакиру проявляют «Монако», «Шеффилд Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Аль-Наср».
Но Зенит научился обходить этот вопрос выдавая легионерам Российское гражданство. Так что не удивлюсь если возьмут кипера легионера
Но Зенит научился обходить этот вопрос выдавая легионерам Российское гражданство. Так что не удивлюсь если возьмут кипера легионера