8-летним российским вратарём заинтересовались в академии сербского клуба

8-летний футболист академии «Спартак Юниор» Эмиль Раманов может отправиться в Сербию.
Сообщается, что юный игрок занимается в группе Дмитрия Ананко и лично работает с Александром Филимоновым. Недавно ребёнок прошёл молодёжный футбольный лагерь в балканской стране и привлёк внимание «Ягодины». Работу россиянина оценил тренер академии сербского клуба Саша Йевтич.
В соцсетях я случайно наткнулся на Эмиля, сразу заметил его талант и способности. Его рефлексы, скорость и координация показали мне, что у него есть потенциал стать отличным вратарём. Потом мы связались с Эмилем и по согласованию с его родителями решили, что он приедет в Сербию и проведёт несколько тренировок в нашей академии вратарей в «Ягодине». Я считаю, что каждый тренер хотел бы видеть Эмиля в своей академии.
Отмечается, что голкипером также интересуются в «Црвене Звезде».
Или вообще как-то скринингом до рождения выявлять😂
Или вообще как-то скринингом до рождения выявлять😂
Над великой вратарской школой «Ягодине» или над тем, что за 8 летним вратарём началась охота...
Над великой вратарской школой «Ягодине» или над тем, что за 8 летним вратарём началась охота...