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8-летним российским вратарём заинтересовались в академии сербского клуба

вчера, 19:59

8-летний футболист академии «Спартак Юниор» Эмиль Раманов может отправиться в Сербию.

Сообщается, что юный игрок занимается в группе Дмитрия Ананко и лично работает с Александром Филимоновым. Недавно ребёнок прошёл молодёжный футбольный лагерь в балканской стране и привлёк внимание «Ягодины». Работу россиянина оценил тренер академии сербского клуба Саша Йевтич.

В соцсетях я случайно наткнулся на Эмиля, сразу заметил его талант и способности. Его рефлексы, скорость и координация показали мне, что у него есть потенциал стать отличным вратарём. Потом мы связались с Эмилем и по согласованию с его родителями решили, что он приедет в Сербию и проведёт несколько тренировок в нашей академии вратарей в «Ягодине». Я считаю, что каждый тренер хотел бы видеть Эмиля в своей академии.

Отмечается, что голкипером также интересуются в «Црвене Звезде».

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:55
Пока он подрастет все может измениться.
Asper
Asper
вчера в 23:49
Ну а что.. В будущем будут уже 2-летних отлавливать.
Или вообще как-то скринингом до рождения выявлять😂
Giovanny
Giovanny
вчера в 22:21
Вроде бы не первое апреля.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:23
Я не знаю над чем смеяться...
Над великой вратарской школой «Ягодине» или над тем, что за 8 летним вратарём началась охота...
shlomo
shlomo
вчера в 20:12
Думаю, что это просто журналистская утка и не более того
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