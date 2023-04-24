8-летним российским вратарём заинтересовались в академии сербского клуба

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вчера, 19:59

8-летний футболист академии «Спартак Юниор» Эмиль Раманов может отправиться в Сербию.

Сообщается, что юный игрок занимается в группе Дмитрия Ананко и лично работает с Александром Филимоновым. Недавно ребёнок прошёл молодёжный футбольный лагерь в балканской стране и привлёк внимание «Ягодины». Работу россиянина оценил тренер академии сербского клуба Саша Йевтич.

В соцсетях я случайно наткнулся на Эмиля, сразу заметил его талант и способности. Его рефлексы, скорость и координация показали мне, что у него есть потенциал стать отличным вратарём. Потом мы связались с Эмилем и по согласованию с его родителями решили, что он приедет в Сербию и проведёт несколько тренировок в нашей академии вратарей в «Ягодине». Я считаю, что каждый тренер хотел бы видеть Эмиля в своей академии.

Отмечается, что голкипером также интересуются в «Црвене Звезде».