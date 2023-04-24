В «Бешикташе» отреагировали на слухи о возможном переходе игроков из РПЛ

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вчера, 18:24

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи высказался об информации о возможном интересе к футболистам из РПЛ .

Ранее издание Fotospor сообщило, что форвард «Зенита» , а также полузащитник «сине-бело-голубых» , хавбек «Динамо» и полузащитник ЦСКА могут отправиться в турецкий клуб после заключённой между «Бешикташем» и «Газпромом» сделки. Отмечалось, что игроки смогут выступать в еврокубках, а позже перейти в европейские команды.