В «Бешикташе» отреагировали на слухи о возможном переходе игроков из РПЛ

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи высказался об информации о возможном интересе к футболистам из РПЛ.
Ранее издание Fotospor сообщило, что форвард «Зенита» Малком, а также полузащитник «сине-бело-голубых» Вендел, хавбек «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль могут отправиться в турецкий клуб после заключённой между «Бешикташем» и «Газпромом» сделки. Отмечалось, что игроки смогут выступать в еврокубках, а позже перейти в европейские команды.
Ничего не знаю об этой схеме. Интерес «Бешикташа» к игрокам из РПЛ? Нет, нам это не интересно.
Мы им Малкома...Захаряна...Вендела...Карраскаля......а они нам что???
Деньги??
Они...ГазПрому деньги???
Ничего смешней не слышал....
По их мнению Газпром платил за Малкома-Вендела деньги чтоб в итоге получить деньги ???
Чушь какая то....
Да квартальная зарплата Малкомов-Венделов обанкротит турецкую лигу....
Мы им Малкома...Захаряна...Вендела...Карраскаля......а они нам что???
Деньги??
Они...ГазПрому деньги???
Ничего смешней не слышал....
По их мнению Газпром платил за Малкома-Вендела деньги чтоб в итоге получить деньги ???
Чушь какая то....
Да квартальная зарплата Малкомов-Венделов обанкротит турецкую лигу....
Малкому не обязательно делать транзит через Турцию, он ещё в этом году мог оказаться в ПСЖ, но там чисто не срослось.
Хорхе Карраскаль если захочет перейти, то перейдёт в любой клуб, где проблема то? И причём тут «Бешикташ» и сделка с «Газпромом»? Он игрок ЦСКА!
Да собственно и Захаряну ничего не мешает.
Как мне кажется, что кто то хочет раскачать лодку, причём с политическим уклоном.
Да и как всегда радуют географы!!!
Малком, Захарян, Карраскаль играют за европейские команды. Москва и Питер находятся в европейской части России. Их отправляют в в Стамбул, который большей частью тоже находится в Европе и оттуда надо уехать в Европу.
Тот кто так пишет вообще понимает какой он бред несёт?
Из Европы, транзитом через Европу в Европу!
"Отмечалось, что игроки смогут выступать в еврокубках, а позже перейти в европейские команды".
Гениальная фраза!!!
Может я реально что то не понимаю и у нас география изменилась и ещё что то в УЕФА поменялось?
Неужели к примеру во Франции гадают уедет Мбаппе в Европу играть или нет?
Малкому не обязательно делать транзит через Турцию, он ещё в этом году мог оказаться в ПСЖ, но там чисто не срослось.
Хорхе Карраскаль если захочет перейти, то перейдёт в любой клуб, где проблема то? И причём тут «Бешикташ» и сделка с «Газпромом»? Он игрок ЦСКА!
Да собственно и Захаряну ничего не мешает.
Как мне кажется, что кто то хочет раскачать лодку, причём с политическим уклоном.
Да и как всегда радуют географы!!!
Малком, Захарян, Карраскаль играют за европейские команды. Москва и Питер находятся в европейской части России. Их отправляют в в Стамбул, который большей частью тоже находится в Европе и оттуда надо уехать в Европу.
Тот кто так пишет вообще понимает какой он бред несёт?
Из Европы, транзитом через Европу в Европу!
"Отмечалось, что игроки смогут выступать в еврокубках, а позже перейти в европейские команды".
Гениальная фраза!!!
Может я реально что то не понимаю и у нас география изменилась и ещё что то в УЕФА поменялось?
Неужели к примеру во Франции гадают уедет Мбаппе в Европу играть или нет?