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В «Бешикташе» отреагировали на слухи о возможном переходе игроков из РПЛ

вчера, 18:24

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи высказался об информации о возможном интересе к футболистам из РПЛ.

Ранее издание Fotospor сообщило, что форвард «Зенита» Малком, а также полузащитник «сине-бело-голубых» Вендел, хавбек «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль могут отправиться в турецкий клуб после заключённой между «Бешикташем» и «Газпромом» сделки. Отмечалось, что игроки смогут выступать в еврокубках, а позже перейти в европейские команды.

Ничего не знаю об этой схеме. Интерес «Бешикташа» к игрокам из РПЛ? Нет, нам это не интересно.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:32
Я нифига не понял, как турецкий клуб сможет выступить посредником для перехода футболиста в другой европейский клуб?
Напрямую Зенит или Динамо не смогут продать своих игроков?
Лично я могу предположить только одну причину: топовые европейские клубы думают, что можно игроков из России забирать бесплатно. Но вдруг нашёлся некий Бешикташ, у которого хватило денег купить четырёх игроков хорошего европейского уровня. Конечно, с целью перепродать дороже. Вопрос только в том, откуда у турок столько денег? Газпром даст? Чтобы на эти же деньги потом у себя купить двух игроков 🤔 ну не знаю- не знаю. Так себе схема получается...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:26
Вот и раскрылась тайна)
112910415
112910415
вчера в 20:46
высосано из пальца
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:35
Полнейший бред и очередная жирная утятина!
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:16
Интересно, как бы сейчас заиграли в Лч или в Ле наши клубы без топовых футболистов на Евро-арене?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:52
Радуйтесь, это лучшие игроки !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:49
Если честно, то бред полный.
Малкому не обязательно делать транзит через Турцию, он ещё в этом году мог оказаться в ПСЖ, но там чисто не срослось.
Хорхе Карраскаль если захочет перейти, то перейдёт в любой клуб, где проблема то? И причём тут «Бешикташ» и сделка с «Газпромом»? Он игрок ЦСКА!
Да собственно и Захаряну ничего не мешает.
Как мне кажется, что кто то хочет раскачать лодку, причём с политическим уклоном.

Да и как всегда радуют географы!!!
Малком, Захарян, Карраскаль играют за европейские команды. Москва и Питер находятся в европейской части России. Их отправляют в в Стамбул, который большей частью тоже находится в Европе и оттуда надо уехать в Европу.
Тот кто так пишет вообще понимает какой он бред несёт?
Из Европы, транзитом через Европу в Европу!

"Отмечалось, что игроки смогут выступать в еврокубках, а позже перейти в европейские команды".
Гениальная фраза!!!

Может я реально что то не понимаю и у нас география изменилась и ещё что то в УЕФА поменялось?
Неужели к примеру во Франции гадают уедет Мбаппе в Европу играть или нет?
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 19:20
Там ещё Баринов то ли полгода, то ли год уже в Бешикташ переходит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:00, ред.
Что за сделка такая более чем странная???
Мы им Малкома...Захаряна...Вендела...Карраскаля......а они нам что???
Деньги??
Они...ГазПрому деньги???
Ничего смешней не слышал....
По их мнению Газпром платил за Малкома-Вендела деньги чтоб в итоге получить деньги ???
Чушь какая то....
Да квартальная зарплата Малкомов-Венделов обанкротит турецкую лигу....
Capral
Capral
вчера в 18:52
Захарян в Турцию- мало вероятно. Вендел и Малком- переросли уровень турецкого футбола. Карраскаль? Возможно, это как раз его уровень. Но если откровенно, во все эти слухи не верю.
xu6grca7u8md
xu6grca7u8md
вчера в 18:26
Наши звёзды даже там не надо
Гость
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