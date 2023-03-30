Новички «Челси» и лидеры «Арсенала». Будущие звёзды АПЛ

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сегодня, 08:32

Смотрим на их оценку от ведущих скаутов.

Рейтингов самых талантливых и перспективных составляется немало. Однако имеет смысл обращать внимание на наиболее авторитетные источники. К таким можно отнести ESPN, который регулярно составляет, обновляет и проверяет свои рейтинги. Сейчас там ответственен за это известный скаут Тор-Кристиан Карлсен, который поработал директором в «Монако». Причем в составлении своего рейтинга он опирается на мнения других скаутов, спортивных директоров европейских клубов и различные системы оценок. Так что любопытно взглянуть на его список тех, кто считается наиболее перспективным и талантливым в возрасте 21 года и младше.

Такой список ESPN составляет пятый год подряд. В прошлом году лидером был Эрлинг Холанд, которому уже 22 года, и в нынешний список он не попал. Выпали и Фоден, Винисиус, Альфонсо Дэвис, которые также теперь не отвечают возрастному цензу, но уже успели закрепиться как «взрослые» самостоятельные звезды, подтвердив статус перспективных. Для удобства довольно обширный список имеет смысл разделить. Больше всего в нем представителей Английской Премьер-Лиги. Поэтому именно о ней и расскажем сейчас.

1. Букайо Сака («Арсенал», 21 год, оценка стоимости – 110 млн евро)

Главный творческий катализатор неожиданной борьбы «Арсенала» за чемпионство в этом сезоне. Сака из защитника превратился в одного из лучших правых вингеров в мире. Он много забивает и отдает голевые передачи, справляется со сложными вызовами, не задирая при этом нос и отрабатывая по полной все задачи.

За последний год Сака сильно прибавил в мастерстве, в понимании пространства, в работе с передачами и владении обеими ногами, что вносит разнообразие и непредсказуемость в его технику. Это и обеспечило наблюдаемый прогресс. Сака стал взрослее и монолитнее как игрок. Да, иногда он и сейчас пропадает на поле. Но в этом потенциал для роста. Когда станет еще стабильнее, может взлететь на новый уровень.

2. Габриэл Мартинелли («Арсенал», 21 год, оценка стоимости – 70 млн евро)

Бразильский нападающий не только внес большой вклад в выдающийся сезон «Арсенала», но и стал одним из наиболее быстро прогрессирующих игроков в мире. Уверенность и эффективность Мартинелли резко выросли, когда «Арсенал» стал выступать более плавно и четко. Бразилец смог в командной игре ликвидировать свои слабости. Мартинелли угрожает сопернику непредсказуемым движением без мяча и взрывной скоростью.

Защита против него всегда должна быть напряжена. Также хорошо чувствует пространство и момент, что позволяет забивать важные в критический момент голы. А интенсивность помогает ему в прессинге. Тем не менее Мартинелли может прибавить в стабильности, поскольку иногда теряется перед плотной опекой, а также в комбинациях накоротке.

3. Мойсес Кайседо («Брайтон», 21 год, оценка стоимости – 55 млн евро)

Замыкающий тройку представитель АПЛ в глобальном рейтинге занимает десятое место. Так что исполнителей из Премьер-Лиги хоть и больше всех, но в «топах» их не так много. Тем ценнее такая позиция Кайседо. Он впечатлял не только в «Брайтоне», но и на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Эквадора. В январе его пытались за 70 миллионов фунтов купить «Арсенал» и «Челси», причем футболист даже пошел на ссору со своим клубом ради такого трансфера. Но разногласия были улажены, и Кайседо даже продлил контракт до 2027 года.

Кайседо умеет отрабатывать большой объем задач в центре поля, хорошо оценивая динамику игры, вовремя подключаясь вперед. Тут и выносливость, и движение, и самоотдача со стабильностью. Он постоянно борется за подбор, хорошо перехватывает передачи и бросается в отбор. При этом грамотно включается в атаку, взаимодействуя с партнерами. Кажется, что Кайседо уже сейчас достиг своего потолка, но он может стать еще острее и интереснее в атаке.

4. Бенуа Бадьяшиль («Челси», 21 год, оценка стоимости – 40 млн евро)

Пока Бадьяшиль представляет собой редкую историю успеха «Челси», который в январе потратил 350 миллионов евро. Из «Монако» Бадьяшиля взяли за 38 миллионов, и он позволил лондонцам снова обрести баланс в обороне. Он силен физически и уверенно работает с мячом. Это современный динамичный центральный защитник, хорошо читающий игру и работающий подвижно, несмотря на мощь. Пожалуй, прибавить он может за счет более качественного первого паса для выхода из обороны, как это делал в «Монако».

5. Андрей Сантос («Челси», 18 лет, оценка стоимости – 12 млн евро)

А теперь настала пора углубиться к менее очевидным персонажам. Сантос тоже пришел в «Челси» в январе в рамках тотальной закупки. И если в Лондоне мы его не видели, то могли наблюдать в качестве главной звезды молодежной сборной Бразилии, а это дорогого стоит. У него мог бы появиться шанс в «Челси», но из-за ограничений, связанных с разрешением на работу, он вынужден был вернуться в «Васку да Гама» на правах аренды.

Как и все бразильцы, Сантос техничен и очень подвижен. В свои 18 лет он может надежно отрабатывать в опорной зоне и почти на любой позиции в полузащите. Большинство его голов связаны с хорошим чтением ситуации и точным расчетом момента включения в штрафную соперника. Но в Англии ему придется прибавить в физической форме.

6. Ромео Лавия («Саутгемптон», 19 лет, оценка стоимости – 25 млн евро)

Лавия только перешел в «Саутгемптон» из академии «Манчестер Сити» и сразу закрепился в команде Премьер-Лиги. Бельгийцу не потребовалось много времени, чтобы освоиться на самом высоком уровне. Хотя он пропустил больше десятка матчей из-за травмы. Лавия уже заинтересовал «Челси», «Арсенал» и МЮ , а «Сити» предусмотрительно оставил в контракте пункт об обратном выкупе за 40 млн фунтов.

Лавия выполняет не самую зрелищную часть работы, но он много двигается и закрывает массу зон. Это мощный, мобильный и дисциплинированный игрок, который не дает продохнуть сопернику. Да и не по годам развит в своей харизме и лидерских качествах. Наверное, он мог бы быть более острым в передачах, но тут уже стоит смотреть на возможности «Саутгемптона» предлагать такой футбол.

7. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», 18 лет, оценка стоимости – 25 млн евро)

Гарначо стал одним из тех, кому улыбнулась удача с появлением в МЮ Эрика тен Хага. Специалист использует 18-летнего аргентинца в качестве ударной замены, но нет сомнений, что тренер его ценит и готовит для больших дел. Гарначо уже успел блеснуть в отдельных матчах в разных турнирах.

Гарначо способен изменять динамику игры с помощью своего завораживающего дриблинга. Хорошо координированный и взрывной вингер может ставить в тупик любую оборону своими нестандартными решениями. К тому же он всегда отвлекает защитников, давая простор партнерам по команде. Уже сейчас он пышет уверенностью. Но ему порой стоит быть менее эгоистичным, а также нарастить физическую силу.

8. Амаду Онана («Эвертон», 21 год, оценка стоимости – 42 млн евро)

«Эвертон» модно критиковать из-за больших и бесполезных трансферных расходов. Но за покупку Онана у «Лилля» за 35 миллионов евро вряд ли «ирисок» стоит ругать. Это редкий успех. Онана даже во время упадка «Эвертона» смотрелся светлым пятном на игре команды. Когда «Эвертон» стал поднимать голову, Онана оказался одним из лидеров этого движения.

Онана хорошо двигается и всегда заполняет зоны в полузащите, его вездесущность впечатляет и делает для соперника центральную линию труднопроходимой. Прессинг, отборы, перехваты и подборы – это его стихия. Когда Онана с мячом начинает прорыв, остановить его тоже тяжело. Прибавить ему стоит в размеренности при работе с мячом в обороне, а также в хладнокровии при принятии решений с мячом.

9. Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла», 21 год, оценка стоимости – 32 млн евро)

Выпускник академии «Астон Виллы» уже закрепился в роли игрока первой команды и одного из ее символов. Постепенно Рэмзи адаптировался к более атакующему амплуа, увеличив разнообразие действий. Унаи Эмери дал ему больше свободы в принятии решений и использовании чтения пространства. Полный энергии и энтузиазма полузащитник входит в число лучших дриблеров АПЛ . Он отрабатывает в обороне и всегда вовремя старается подключиться в чужую штрафную. Прибавить стоит разве что в терпеливости и в точности при быстрой игре в пас.

10. Рико Льюис («Манчестер Сити», 18 лет, оценка стоимости – 10 млн евро)

Льюис дебютировал в Премьер-Лиге только в августе, но стал получать удивительно много игрового времени в свои 18 лет. Он не является бесспорным игроком основного состава, но тот факт, что «Сити» отпустил Жоау Канселу в «Баварию», говорит о серьезных надеждах на Льюиса. Это хорошо обработанный продукт мощной академии «Манчестер Сити». Типичный выпускник этой современной школы, который обладает контролем мяча, футбольным интеллектом и ловкостью, а также готовностью принимать нестандартные решения для взрыва в игре. Скорость его конек, но нужно поработать еще над правильностью принятия решений и работе в защите при игре один в один.

11. Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 21 год, оценка стоимости – 30 млн евро)

В Премьер-Лиге валлиец раскачивался не слишком уверенно, получал много критики, но сейчас он начинает отвечать недоброжелателям хорошей игрой. Прогресс Джонсона налицо. Он выехал за счет хорошей скорости и уверенного контроля мяча. Джонсон четко видит пространство в защите соперника и готов в любой момент ворваться туда под передачу или уже с мячом. Впрочем, тут и место для прогресса есть: иногда ему стоит чуть замедлиться и отдать передачу партнеру в более выгодном положении. Чуть остепениться в азарте.

12. Харви Эллиотт («Ливерпуль», 19 лет, оценка стоимости – 35 млн евро)

В этом сезоне Клопп частенько доверяет 19-летнему Эллиотту. Кто-то скажет, что не от хорошей жизни, но отрицать прогресс хавбека нельзя. Харви, начинавший в роли вингера, приспосабливается к позиции атакующего полузащитника. Это энергичный и легкий футболист, который умеет вскрывать пространство, у него мягкая работа с мячом и качественный дриблинг, а также хорошее видение ситуации для обострения передачей. Но можно в будущем ожидать большего вклада в результативные действия, а также ему стоит прибавлять в физической силе, чтобы лучше помогать команде при обороне.