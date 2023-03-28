Новый алмаз сборной Дании. За год вырос от «Штурма» до лидера «Аталанты», забил 5 мячей в 2 матчах

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28 марта 2023, 20:58

Заставил о себе говорить на старте отбора Евро.

2 матча – очень короткий отрезок, чтобы удалось разглядеть и объективно оценить талант игрока. Но форварду сборной Дании Расмусу Хёйлунду удалось обратить на себя внимание уже на старте отбора чемпионата Европы 2024. Сейчас это лучший бомбардир квалификационного раунда – и на нападающего уже претендует итальянский гранд.

Автор всех мячей датчан в отборе

Расмус стремительно становится главной опцией сборной в завершении атаки. Еще в прошлом году он только дебютировал в составе национальной команды – дважды выходил на замену в матчах Лиги Наций (против Франции и Хорватии). И оба раза провел на поле по 30 минут.

В марте датчане отыграли 2 матча отбора на Евро-2024 – и автором всех их 5 голов стал Хёйлунд, теперь уже выходящий в старте и играющий от свистка до свистка. Расмус оформил хет-трик в ворота Финляндии, а с Казахстаном записал на свой счет дубль.

Такому быстрому взлету отчасти способствует подбор игроков – элитного завершителя у команды попросту не было. В матче против Финляндии главный тренер датчан Каспер Юльманн использовал схему 4-3-1-2. В паре форвардов с Хёйлундом вышел Мартин Брейтуэйт. Экс-нападающий «Барселоны» не так хорош в реализации и специализируется на подыгрыше, поэтому, играя против финнов, он чаще располагался под нападающим – ближе к полузащите.

Расмус тем временем задавал ширину в работе с мячом и чаще выходил на удар, причем раз за разом находил для этого позицию в штрафной – в ее пределах 20-летний футболист нанес 5 из 7 своих ударов. И 3 из них завершились взятием ворот.

С Казахстаном сборная Дании перешла на 4-3-3 – и Расмус снова вышел с первых минут на острие атаки. На этот раз он чаще опускался в опорную соперника и чаще шел в обыгрыш. При этом снова выходил под удар в центре штрафной соперника и дважды успел пробить из-за пределов вратарской.

В то же время второй поединок сложился для датчан намного менее удачно – подопечные Каспера Юльманна владели мячом 60 % времени, но после 73-й минуты им это перестало помогать, казахи забили 3 мяча и вырвали победу. При этом претензий к Расмусу минимум.

Пришел в «Аталанту» из Австрии

Но не из «Зальцбурга», как это обычно происходит – система «Ред Булла» часто готовит игроков для клубов из топ-чемпионатов, но Хёйлунд предыдущий сезон провел в «Штурме». Карьера молодого форварда развивается с огромной скоростью. В «Штурм» он перешел после двух сезонов на взрослом уровне в «Копенгагене».

В австрийском чемпионате сезона 2021/22 сыграл 13 матчей и забил 6 мячей. А уже в августе переехал в «Аталанту» — к этому моменту Расмус принял участие в 5 играх первенства Австрии забил 3 мяча. Стоит учитывать, что датчанин приобретался на перспективу, что отмечал и главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини. Итальянский менеджер рассказал о подписании игрока следующее:

Он [спортивный директор «Аталанты» Ли Конгертон] был быстр с Хёйлундом, клуб сделал важные инвестиции в этого парня. Клуб купил этих двух игроков [Хёйлунда и Лукмана], которые помогали мне хорошо работать.

Оба были куплены летом – при этом в группе атаки у «Аталанты» довольно глубокая скамейка, поэтому никто бы не удивился, если бы Расмус на первых порах получал мало игрового времени. Так все и происходило: Лукман быстро обосновался в старте и выходил либо на острие, либо под нападающим, либо на фланге. Хёйлунд тем временем заменял Муриэля/Сапату.

Но уже с января 20-летний нападающий стал намного чаще появляться в стартовом составе. Все началось с травмы Сапаты в поединке со «Специей» — тогда Расмус экстренно заменил колумбийца на 29-й минуте. С тех пор бергамаски провели 11 матчей в Серии А – и лишь в последнем из них Хёйлунд вышел на поле не с первых минут. В этот отрезок уместились и 5 из 7 голов датчанина в чемпионате.

Предмет интереса «Барселоны», «Арсенала» и «Ювентуса»

Вполне ожидаемо, что такой стремительный прогресс спровоцировал интерес ведущих клубов. Каталонцы начали пристально следить за форвардом «Аталанты», когда тот только закрепился в старте и выдал отрезок из 4 матчей подряд с забитыми мячами. Боссы «блауграны» готовы выложить итальянскому клубу 40 миллионов евро в виде компенсации – такая сумма объясняется опасениями, что на Расмуса уже положили глаз другие европейские гранды.

Позднее появился инсайд, что Хёйлунд находится в сфере интересов «Ювентуса» — по слухам, селекционеры «старой синьоры» следили за успехами перспективного датчанина еще до того, как это стало мейнстримом (и до его прихода в «Аталанту»). Сейчас руководство туринцев хочет таким образом подстраховаться на случай, если сменить команду захочет Душан Влахович. В «Аталанте» же надеются сохранить игрока еще минимум на год и не станут рассматривать предложения ниже 50 миллионов евро.

Вероятно, может произойти и так, что в гонку за Хёйлунда включится «Наполи» — потенциальный чемпион Италии регулярно получает предложения по продаже главного бомбардира Серии А Виктора Осимхена. И если сделка по нигерийцу будет оформлена, неаполитанцам понадобится соответствующая замена – а Расмус уже адаптировался в чемпионате, к тому же справляется с требованиями такого придирчивого менеджера, как Гасперини. Ближайшие месяцы могут показать, алмаз какого калибра вырос в Дании.