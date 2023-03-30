«Лучше него только Месси». Новый друг Ким Кардашьян и надежда АПЛ

1680182128

сегодня, 16:15

Юный игрок с взрослой статистикой.

Сака – автор красивых голов и пасов

Гол в ворота сборной Украины и многие мячи за «Арсенал» показывают, что в лице Букайо британцы получили мастера, способного на зрелые и красивые решения, невзирая на юный возраст. Ему всего двадцать один год. Тони Адамс вспомнил, что впервые лет пять назад увидел этого паренька. Начал расспрашивать, нужно ли ему что-то для семьи. Сака ответил, что у них все есть.

Немножко соврал из-за скромности. Букайо – сын бедных нигерийцев, которые в Лондоне искали лучшую жизнь. Родители много работали, чтобы сын посвятил себя футболу. Зато теперь именно Сака кормит семью. «Арсенал» подписал с ним контракт в семнадцать лет. С восьми лет хавбек в клубной академии. Фанат игры Юнгберга быстро дорос до основы первой команды, в 18 лет.

В этом сезоне только у одного футболиста АПЛ есть связка «10 плюс 10» по системе «гол плюс пас». Всего в топ-5 таких игроков пятеро. Это Коло – форвард «Айнтрахта» и сборной Франции. Еще Неймар, Месси и Кварацхелия. А в АПЛ только Сака. Близко к гроссмейстерскому результату Мусиала и Гризманн, так что англичанин попал в высшую лигу для самых крутых мастеров.

За весь прошлый сезон в чемпионате он забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач, сейчас 12 ударов и 10 пасов. Впереди решающие матчи, где Артета ждет от правого вингера, играющего левой ногой, что удобно для смещений в центр, новых точных ударов и умных пасов. Сака помогал переиграть «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и МЮ , но может создавать еще больше моментов.

Букайо добавляет счастья «Арсеналу»

Имя Сака переводится как «добавляет счастья». Здесь родители не ошиблись. Для Аденике и Йоми Сака их младший сын стал билетом в новую жизнь. Сейчас Букайо платят 70 000 фунтов в неделю, но стороны обсуждают новый длительный контракт, по которому вингера сделают самым высокооплачиваемым игроком в «Арсенале». Воспитанник клуба получит 300 тысяч фунтов в неделю, обойдет Жезуса, которому платят 250 000 за семь дней.

Поскольку «Арсенал» впервые за много лет лидирует в таблице АПЛ к началу апреля, то понятно желание сохранить парня, чей контракт рассчитан пока до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока выросла, «Арсенал» хочет прописать дикие отступные. Сака забил три мяча на чемпионате мира. Пусть на Евро-2020 именно его промах в серии пенальти принес Италии чемпионство, но тот горький опыт тоже пригодился Букайо, чтобы стать сильнее.

Игрок пережил серьезную атаку со стороны британских расистов. Но рядом получил искреннюю поддержку фанатов. Сака среди любимцев лондонской публики, ведь Букайо позитивный парень. После того как Ким Кардашьян с детьми позвонила ему, в сборной Англии шутили, что теперь Сака не будет ни с кем разговаривать. Но тетушка Ким парню не интересна. У него дома красотка Толами Бенсон, которая не выпячивает свою личную жизнь.

Рискует быстро перерасти родной клуб

Победа в АПЛ осчастливит фанатов, но не сделает «Арсенал» первым клубом мира и фаворитом Лиги чемпионов. Они недавно вылетели из Лиги Европы от «Спортинга». Португальцы, в свою очередь, в элитный этап главного еврокубка не прошли. «Арсенал» Артеты на правильном пути, многие желают им успеха, ведь устали от побед «Манчестер Сити». Но у «канониров» есть потолок, в которой Сака может упереться кудряшками.

Если получится звезда мирового уровня, то на каком-то этапе ему придется подумать о смене клуба. Можно провести параллель с Кварацхелией. Оба вингера с разных флангов сейчас на волне хайпа. По делу, поскольку играют феноменально круто. Но истинного мастера в футболе проверяет время. Букайо Сака важно анализировать собственные ошибки. Попробовать понять, почему пока он в одиночку важные матчи не выигрывает.

«Саутгемптону» в день ничьей не забил. Против Франции счет не сравнял. «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Эвертон» не огорчал. Сака сказал Кардашьян, что чемпионство «Арсенала» — дело времени, но пять очков в таблице Гвардиола и Холанд могут отыграть. Ведь у «канониров» нет своего Эрлинга, им нужен результативный футбол от Сака, Мартинелли, Жезуса и Троссарда. У Артеты шустрая линия атаки с характером.

Но если Букайо сможет играть так, как в этом сезоне, на постоянной основе, то ему, как и Кварацхелии, нужно менять клуб. Есть традиционный для игроков «Арсенала» маршрут – в «Манчестер Сити», но также Сака обязательно изучит варианты в Мадриде и Барселоне. Адамс нахваливает игрока:

Букайо – милый, уважительный и вежливый парень. У него большой талант, но также есть мозги. Если искать прямо сейчас игрока, который и забивает, и создает, но лучше, чем Сака, то на ум приходит только Месси.

Мистер Адамс включил режим болельщика. Но если брать футболистов не старше двадцати одного года, то выделяются Беллингем и Сака, Педри и Гави, Мусиала и Гвардиол. Англичанин из «Арсенала» точно среди самых перспективных мастеров. Если Холанд забьет сто один гол, то станет игроком года в АПЛ даже без титула, но Сака не стоит игнорировать. Очень нравится, что Букайо демонстрирует и желание бороться за каждый мяч, и адекватность за пределами поля.