В середняках Ла Лиги зажигает молодёжь. Скоро эти ребята перейдут в топ-клубы

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сегодня, 10:55

Уже сейчас они являются одними из лучших в чемпионате.

Габриэль Вейга, 21 год, центральный полузащитник – «Сельта»

Среди игроков, отыгравших в Ла Лиге в этом сезоне хотя бы половину игровых минут, только у двоих из них соотношение минут на гол лучше (без учета пенальти), чем у Габри Вейги. Ему требуется 168 минут на гол. Лучше только Альваро Мората (135) и Роберт Левандовски (118). Однако оба футболиста являются прирожденными страйкерами, в то время, как Габри – полузащитник, в основном выступающий в роли бокс-ту-бокс. Примечательно, что с сезона 08/09 лишь 5 игроков центра поля смогли отличиться 10 и более раз: Хави (11/12), Фабрегас (12/13), Хамес (14/15), Иско (16/17) и Маркос Льоренте (20/21).

Вейга в этом сезоне очень активен, и роль в центре поля «Сельты» к этому предрасполагает. По различным продвинутым метрикам Габри находится в числе лучших, а то и является лучшим в Ла Лиге. Он лидирует среди всех полузащитников по показателю ожидаемой угрозы, а также нанес наибольшее количество ударов по воротам соперников – 47. Кроме того, он много созидает. На его счету 9 созданных моментов, по данным Opta определяющиеся, как ситуации, при которых стоит ожидать, что партнер забьет гол после передачи игрока. К тому же, он один из пяти игроков своей позиции в лиге, коснувшийся мяча более чем 50 раз в штрафной площади соперника.

Все вышесказанное лишь подкрепляет реальную угрозу, которую несет за собой испанец, несмотря на то, что он является игроком центра поля. Однако многие его атакующие показатели можно сравнить с теми, что обычно бывают у нападающих. Его стиль игры очень схож с полузащитниками страны его поколения. Но также в роли бокс-ту-бокс он скорее напоминает Джуда Беллингема, нежели своих сверстников из Испании.

Если его партнеры по молодежной сборной нередко были акцентированы на продвижении с помощью передач, то Габри производит впечатление игрока, который стремится вбежать в штрафную площадь соперника. Однако, если того потребует ситуация, он способен направить темп атаки в нужное русло и успокоить игру, сделав безопасную передачу.

На недавней пресс-конференции президент «Сельты» Карлос Моуриньо подтвердил свое желание сохранить игрока в клубе после этого сезона, но в то же время признал, что сделать что-либо против вряд ли сможет. Причина тому – опция выкупа, прописанная в контракте игрока, равная 40 млн евро. С учетом тех цен, что обычно фигурируют на трансферном рынке, такой ценник для топ-клубов является хорошим вариантом. По словам президента клуба уже 4 коллектива из топ-10 Англии связывались с испанцами по поводу приобретения полузащитника.

Арнау Мартинес, 19 лет, правый защитник – «Жирона»

В текущем сезоне Ла Лиги больше «Жироны» забили лишь 3 коллектива – «Барселона», «Реал» Мадрид и «Атлетико». Интригующее начало для описания защитника, но «Жирона» действительно хороша в данном аспекте. В своих матчах команда предпочитает диктовать свои условия оппонентам, контролируя мяч и держа инициативу в своих руках. И чтобы делать это успешно, необходимы игроки с быстрым мышлением.

В свои 19 лет Арнау Мартинес входит в число самых надежных в этом плане футболистов. Он начинал свою карьеру в роли центрального защитника, но был переведен на правый фланг и стал выступать в более выдвинутой роли. Теперь он является одним из самых результативных защитников чемпионата.

Для тех, кто не в курсе, «Жирона» – один из нескольких клубов City Football Group, которую возглавляет не кто иной, как «Манчестер Сити». В недавнем интервью Relevo главный тренер «Жироны» Мишель рассказал о получении отчетов от «Сити Групп» за прошлый сезон с анализом данных о том, как команда выступала. Эти отчеты поощряли его методы работы и призывали придерживаться своих идей и существующего подхода, а анализ свидетельствовал о том, что его команда была на правильном пути, несмотря на серию плохих результатов.

Связь с «Манчестер Сити» также открывает Мишелю дорогу к Пепу Гвардиоле. И независимо от того, исходит ли это непосредственно от самого Гвардиолы, или просто в форме вдохновения при наблюдении за своими командами издалека, тактические идеи наставника в этом сезоне, безусловно, соответствуют игре «горожан».

Арнау – фуллбэк, но относится к новому поколению этой позиции. В зависимости от ситуации он способен играть в роли дополнительного полузащитника, как это постоянно происходит в структуре Гвардиолы. Зачастую формация «Жироны» 4-3-3 изменяется при построении атаки и превращается в 3-2-4-1, и именно Арнау берет на себя ответственность за переход на позицию центрального полузащитника при владении мячом.

Мартинес провел годы своего взросления в академии «Барселоны» и даже был капитаном в одной из возрастных групп, однако в Ла Масии не углядели талант защитника и отпустили в вольное плавание, где его и подобрала молодежная команда «Жироны». За короткий период во взрослом футболе Арнау удалось доказать, что в структуре «сине-гранатовых» ошибались на его счет.

Захочет и сможет ли «Барселона» вернуть своего бывшего защитника – вопрос открытый. Каталонцы всё решают вопросы в судах против Ла Лиги и по-прежнему находятся в ограниченных условиях из-за финансового фэйр-плей. Не стоит исключать и то, что за игроком могут прийти и другие клубы, например, тот же «Манчестер Сити».

Алекс Баэна, 21 год, левый вингер – «Вильярреал»

Баэна перешел в «Вильярреал» прошедшим летом и уже к этому моменту отличился 10 забитыми мячами во всех турнирах. Неплохой результат для игрока, который начинал этот сезон в роли глубинного вингера. Кроме 10 забитых мячей он отдал и 5 голевых передач, но это не должно смутить – он создает угрозу в первую очередь благодаря созидательным навыкам.

Из игроков, отыгравших 900 и более минут в топ-5 европейских лиг в этом сезоне, только один игрок набирал в среднем больше пасов в разрез на 100 выполненных касаний, чем Баэна (1,9), и это достойное имя: сам «король разрезающих передач» Лионель Месси (2,4).

В целом, только три игрока в этом сезоне в среднем набрали больше по этому показателю на 90 сыгранных минут, чем Баэна (1,0). Это, конечно, Месси (2,0), Неймар (1,5) и Педри (1,1). Так что полузащитник «Вильярреала», по крайней мере, на данный момент, чуть опережает в среднем Кевина Де Брюйне, признанного мастера своего дела в Премьер-Лиге.

Что касается креативности в ее наиболее очевидном смысле – создания возможности для удара партнеру по команде, то в этом сезоне Ла Лиги Баэна в среднем создает 1,6 голевых момента на 90 минут. Это почти наравне с Давидом Сильвой. Проведя прошлый сезон в аренде в «Жироне», он вернулся в «желтую субмарину» уже окрепшим игроком, но вряд ли задержится в команде надолго. Те качества, которые он проявляет в этом сезоне, очевидно, могут потребоваться практически любому топ-клубу Европы, вопрос лишь в том, насколько он к этому готов.