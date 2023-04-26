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Семак высказался о стремлении работать в другом чемпионате

вчера, 20:32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий на тему возможной работы в другом чемпионате.

Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.

Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьёзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе.

Ранее специалист высказался о возможной работе в сборной России.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 09:40
Зачем гнать тренера, дающего каждый год чемпиноство с командой? Это же не Спартак, где тренеров как носки меняют
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:41
Это-Окраина Мира.Только надо много признательных заявлений сделать,в суперрадикальной форме.
ABir
ABir
вчера в 23:39
Одним словом , в других чемпионатах интерес к Семаку напрочь отсутствует.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:13
Его и палкой не выгнать из Зенита!!!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:22
Победу над действующими чемпионами на их поле можно вспомнить! Это было первое поражение Франции (которая до матча с Россией 14 месяцев вообще не проигрывала) на Стад де Франс!
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:59
"Интерес присутствовал." Видимо в "Челси" звали. Сейчас любой уважающий себя тренер должен пройти через "Челси".
За адекватность
За адекватность ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:46
Позвольте выразить солидарность с Вашим мнением. "Тренерский рынок мониторится." Вот ведь и с этими словами не поспоришь. Один вопрос где? Сейчас понятно, но где все эти гении тренерского цеха были востребованы до? Хотя ошибаюсь, есть платформа, где всегда нужны. Но окромя нее как--то заявок от "ПСЖ", "МЮ" и иже с ними на Матч Тв не поступало. Главное верить...
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:35
Мужику надо просто признать этот факт и его оставят в покое)...
pomor45
pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:34
Если бы Романцев подтвердил свою тренерскую весомость успехами со сборной, то можно было ставить его в пример, а так он, как и Семак, оказался в нужном месте в нужное время.
pomor45
pomor45
вчера в 21:30
Оставьте мужика в покое. Ну, повезло ему. Оказался в нужном месте, в нужное время. Нельзя же бесконечно шпинять его по этому поводу.
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:17
По сути Семак и в сборной России себя попробовал немного, как ассистент. И в том же Зените до заключения контракта главного тренера, и в Уфе. И везде был довольно основательным..
До него и Уфа в еврокубки не пробивалась, и Зенит какое-то время чемпионом не был. Так что даже эта зенитовская команда - полностью его детище, которое близится к 5-му чемпионству подряд.. До него Зенит только 4 раза выигрывал РПЛ и 1 раз - первенство СССР.
Так что, было бы интересно посмотреть на него в будущем где-нибудь еще, в Европе. Но пока он полностью устраивает Зенит и успехов ему с командой и в дальнейшем!!
swed27
swed27
вчера в 21:04
Семак вполне мог бы возглавить тот же Челси
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
Что то за Романцевым, у которого только золотых медалей чемпионата 9 и который в качестве тренера играл в полуфиналах всех еврокубковых турниров, мы такое не замечали!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:51
Это ожидаемо...если долго выигрывать - по неволе сам начинаешь верить в свой тренерский гений.....
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