У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей

Собрали самые интересные посты футбольного мира.
Футболист «Тоттенхэма» Лукас Моура решил провести день в кругу семьи.
Защитник «Реала» Дани Карвахаль познакомился со слонами.
Защитник ПСЖ Серхио Рамос решил покататься с друзьями по Парижу.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович же предпочитает более брутальный вид транспорта.
У защитника МЮ Рафаэля Варана родилась дочь. Назвали Еленой.
Стиляга дня. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Нападающий ПСЖ Неймар объявил, что скоро во второй раз станет отцом. Пара ждет мальчика.
Легенда «Арсенала» Фредди Юнгберг решил пожарить мясо. Верит в чемпионство?
Хавбеку МЮ Донни ван де Беку исполнилось 26 лет — получил оригинальный торт.
Бывший защитник «красных дьяволов» Рио Фердинанд решил позагорать вместе со своей беременной женой.
Футболисты «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов сходили на рыбалку.
Бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков посетил Кармадонское ущелье, где погиб Сергей Бодров-младший.
Девушка дня. Дарья, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина. Слетала в Венецию и спела песню.
А игрок «Спартака» Антон Зиньковский отпраздновал 27-летие.
На этом наш выпуск завершен. Хорошей недели всем желает легенда «Интера» Кристиан Вьери.