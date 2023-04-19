Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей

сегодня, 17:10
Неймар с девушкой
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник

Собрали самые интересные посты футбольного мира.

Футболист «Тоттенхэма» Лукас Моура решил провести день в кругу семьи.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей Защитник «Реала» Дани Карвахаль познакомился со слонами.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей Защитник ПСЖ Серхио Рамос решил покататься с друзьями по Парижу.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей Форвард «Милана» Златан Ибрагимович же предпочитает более брутальный вид транспорта.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей У защитника МЮ Рафаэля Варана родилась дочь. Назвали Еленой.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей Стиляга дня. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей

Нападающий ПСЖ Неймар объявил, что скоро во второй раз станет отцом. Пара ждет мальчика.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей Легенда «Арсенала» Фредди Юнгберг решил пожарить мясо. Верит в чемпионство?

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей Хавбеку МЮ Донни ван де Беку исполнилось 26 лет — получил оригинальный торт.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей Бывший защитник «красных дьяволов» Рио Фердинанд решил позагорать вместе со своей беременной женой.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей Футболисты «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов сходили на рыбалку.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей Бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков посетил Кармадонское ущелье, где погиб Сергей Бодров-младший.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей

Девушка дня. Дарья, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина. Слетала в Венецию и спела песню.

А игрок «Спартака» Антон Зиньковский отпраздновал 27-летие.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей На этом наш выпуск завершен. Хорошей недели всем желает легенда «Интера» Кристиан Вьери.

У Неймара родится сын, футболисты «Локо» похвастались уловом. Лучшее из соцсетей

Неймар во второй раз станет отцом
Сегодня, 12:54
Агент Бальде высказался о шансах игрока получить гражданство РФ
Вчера, 15:16
Данни хочет, чтобы его дети играли за «Зенит»
Вчера, 14:33
«Тосно» потерпел поражение в первом официальном матче после возрождения
Вчера, 13:43
Бен Ми: «Мы с Холандом щипали друг друга»
Вчера, 13:10
Роналду сдаёт в аренду особняк за 5 млн фунтов стерлингов в Мадриде
17 апреля Фото
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 