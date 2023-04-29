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Перед финалом Кубка Франции на стадионе установят заградительные сетки

вчера, 08:39
НантЛоготип футбольный клуб Нант1 : 5Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

На стадион «Стад де Франс» вернут заградительные сетки перед финалом Кубка Франции между «Тулузой» и «Нантом».

Их установят в двух частях стадиона, где будут размещены 21 300 болельщиков обеих команд. Власти опасаются возможного прорыва людей на поле, в частности, со стороны жителей Нанта.

В последний раз сетки устанавливали перед матчем этой же стадии турнира в 2016 году, когда встречались ПСЖ и «Марсель» (4:2).

Встреча «Нант» — «Тулуза» пройдёт сегодня, 29 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Перевод с lequipe.fr
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:30
Давно пора было это сделать во Франции, а то часто там фанаты матчи срывают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:02, ред.
Ограды не приводят ни к чему хорошему....
Все помнят трагедию в Хиллсборо...в 1989-м...
Зрители, сидевшие на практически заполненной трибуне, оказались запертыми оградами с трех сторон и нахлынувшей толпой с четвертой. Стоявшие в первых рядах и прижатые к металлическим ограждениям люди начали задыхаться.
96 болельщиков погибли...около тысячи получили травмы различной степени тяжести....
Решётки и заграждения - не то что нужно на аренах.......
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:53
Финал немного не обычный. В паре финалистов нету ни одного топ клуба Франции. С другой стороны чемпионат от этого только и выигрывает. В чемпионате конкуренции как таковой и не получается. То хоть для таких команд какой то шанс в сезоне хоть за что то зацепиться это победа в кубке.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ABir (раскрыть)
вчера в 10:33
Уверен,что и у нас массы тоже не мечтают о финале"Урал"-"Акрон" (в отличие от "Краснодар"-ЦСКА,но может случиться...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:21
Ты до сих пор блуждаешь в терминологическом лесу эпохи Возрождения? Достойно,но наивно.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:19
Ток не забудьте пропустить,наследники "Шарлемань СС Дивизион".
c7xa99qtssd5
c7xa99qtssd5
вчера в 10:10
Будут играть как в обезьяннике
sova147
sova147
вчера в 10:05
Вот такой у них футбол! А нас учат?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:47
Правильно,от обезьян ,надо огораживаться,хоть,цэ и европа,но.....!!!
adekvat
adekvat ответ протон (раскрыть)
вчера в 09:37
На словах у этих дикарей цивилизация, они бы ещё ежи противотанковые установили, и колючую проволоку.
ABir
ABir
вчера в 08:50
Вывеска ПСЖ - Марсель звучала гораздо привлекательнее, чем Тулуза - Нант
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:50
И никакой Fan_id тут не поможет, только клетка от вандалов.
протон
протон
вчера в 08:43
У цивилизованных стран свои причуды)))
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