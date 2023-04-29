Перед финалом Кубка Франции на стадионе установят заградительные сетки

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вчера, 08:39

На стадион «Стад де Франс» вернут заградительные сетки перед финалом Кубка Франции между «Тулузой» и «Нантом».

Их установят в двух частях стадиона, где будут размещены 21 300 болельщиков обеих команд. Власти опасаются возможного прорыва людей на поле, в частности, со стороны жителей Нанта.

В последний раз сетки устанавливали перед матчем этой же стадии турнира в 2016 году, когда встречались ПСЖ и «Марсель» (4:2).

Встреча «Нант» — «Тулуза» пройдёт сегодня, 29 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.