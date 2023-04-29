Перед финалом Кубка Франции на стадионе установят заградительные сетки

На стадион «Стад де Франс» вернут заградительные сетки перед финалом Кубка Франции между «Тулузой» и «Нантом».
Их установят в двух частях стадиона, где будут размещены 21 300 болельщиков обеих команд. Власти опасаются возможного прорыва людей на поле, в частности, со стороны жителей Нанта.
В последний раз сетки устанавливали перед матчем этой же стадии турнира в 2016 году, когда встречались ПСЖ и «Марсель» (4:2).
Встреча «Нант» — «Тулуза» пройдёт сегодня, 29 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Все помнят трагедию в Хиллсборо...в 1989-м...
Зрители, сидевшие на практически заполненной трибуне, оказались запертыми оградами с трех сторон и нахлынувшей толпой с четвертой. Стоявшие в первых рядах и прижатые к металлическим ограждениям люди начали задыхаться.
96 болельщиков погибли...около тысячи получили травмы различной степени тяжести....
Решётки и заграждения - не то что нужно на аренах.......
Все помнят трагедию в Хиллсборо...в 1989-м...
Зрители, сидевшие на практически заполненной трибуне, оказались запертыми оградами с трех сторон и нахлынувшей толпой с четвертой. Стоявшие в первых рядах и прижатые к металлическим ограждениям люди начали задыхаться.
96 болельщиков погибли...около тысячи получили травмы различной степени тяжести....
Решётки и заграждения - не то что нужно на аренах.......