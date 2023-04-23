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Анчелотти: «Есть проблема с газоном, надеюсь, её смогут решить»

вчера, 09:48

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поединка против «Сельты» в Ла Лиге (2:0) прокомментировал состояние газона на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Полагаю, общая атмосфера помогает и позволяет нам показывать свой максимум. Именно поэтому, думаю, все футболисты благодарны нашим болельщикам, которые всегда дарят поддержку.

Есть проблема с газоном, надеюсь, её смогут решить. Понятно, что проводимые на стадионе работы влияют на качество травы, и это не удивляет. Приходится мириться с этим. Но ситуация изменится перед первой игрой с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:38
Надеюсь что все проблемы с полем будут решены .
shlomo
shlomo
вчера в 10:35
Поиграл бы он на искусственном газоне, вот тогда бы другое говорил бы
mg4z8qahgbem
mg4z8qahgbem
вчера в 10:10
Хочется, что бы противостояние МС-Реал было на высшем уровне.
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