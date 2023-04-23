Анчелотти: «Есть проблема с газоном, надеюсь, её смогут решить»

Главный тренер «Реала» после поединка против «Сельты» в Ла Лиге (2:0) прокомментировал состояние газона на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Полагаю, общая атмосфера помогает и позволяет нам показывать свой максимум. Именно поэтому, думаю, все футболисты благодарны нашим болельщикам, которые всегда дарят поддержку.

Есть проблема с газоном, надеюсь, её смогут решить. Понятно, что проводимые на стадионе работы влияют на качество травы, и это не удивляет. Приходится мириться с этим. Но ситуация изменится перед первой игрой с «Манчестер Сити».