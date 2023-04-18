«Манчестер Сити» планирует увеличить вместимость домашнего стадиона

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вчера, 13:25

«Манчестер Сити» намерен увеличить вместимость «Этихад Стэдиум» — домашней арены команды.

«Горожане» хотят расширить северную трибуну, арена в таком случае будет вмещать более 60 тысяч человек. Сообщается, что данная деятельность обеспечит 2600 рабочих мест, это займет до 3 лет.

Изначально сооружение называлось «Сити оф Манчестер», оно было построено в 2002 году. Сейчас стадион рассчитан на 55 тысяч мест. Планируется также превратить арену в туристическую достопримечательность с новыми фан-зонами и расширением общего перечня инфраструктуры.