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«Манчестер Сити» планирует увеличить вместимость домашнего стадиона

вчера, 13:25

«Манчестер Сити» намерен увеличить вместимость «Этихад Стэдиум» — домашней арены команды.

«Горожане» хотят расширить северную трибуну, арена в таком случае будет вмещать более 60 тысяч человек. Сообщается, что данная деятельность обеспечит 2600 рабочих мест, это займет до 3 лет.

Изначально сооружение называлось «Сити оф Манчестер», оно было построено в 2002 году. Сейчас стадион рассчитан на 55 тысяч мест. Планируется также превратить арену в туристическую достопримечательность с новыми фан-зонами и расширением общего перечня инфраструктуры.

«Манчестер Сити» планирует увеличить вместимость домашнего стадиона

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Все комментарии
lk_48337614
lk_48337614 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:35
Команда играет на норвежца. А это игрок на отскоках. Может результативно, но уныло и скучно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:43
Народ ходит на матчи,можно и увеличить.
Elliada
Elliada
вчера в 20:40
Такую игру, как у Сити, хотят видеть все.
shur
shur
вчера в 19:23
...сейчас игра у Сити очень достойная, практически на уровне,без 5-ти минут чемпионства, следовательно и стадион должен соответствовать...!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:07, ред.
Образно говоря, увеличить стадион на 2.5 места, и за это всё нужно заплатить миллионы, за реконструкцию.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:32
Хороший проект. Болельщиков у МС становится все больше и расширение стадиона выглядит вполне логичным.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:27
А почему бы и нет...
Деньги есть и их много.
Igo0rek
Igo0rek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:19
Кстати именно на такой макет закладывался бюджет Газпром арены, но деньги как всегда попилили и в итоге оказался меньше)
Igo0rek
Igo0rek ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:17
В экономический ВУЗ тебя бы явно не взяли xD
Средняя зарплата строителя в Англии составляет 2200 евро в месяц. За три года получается около 200 млн евро. Это при том, что Манчестер Сити зарабатывает продажей билетов, еды на стадионе, мерча более 100 млн евро в год. А с увеличением трибуны и благоустройства около стадиона, будет зарабатывать еще больше. Следовательно это окупится в течении нескольких лет.
k9uwza7rbwk2
k9uwza7rbwk2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:59
Для горожан скоро будет в самый раз!)
t7cpwy2y5h7a
t7cpwy2y5h7a
вчера в 15:41
Армия болельщиков МС растёт с каждым годом.
МС стал главной командой Манчестера.
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:08
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:27, ред.
Уже представлен макет...на 600 000 мест...??

КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:41
Если три года платить 2600 рабочим, то это не окупится никогда.
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