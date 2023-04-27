Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ готов купить «Стад де Франс»

вчера, 17:14

ПСЖ собирается подать заявку на покупку арены «Стад де Франс».

Ранее сообщалось о намерении парижского клуба выкупить права на свой нынешний домашний стадион «Парк де Пренс» для проведения реконструкции. Власти Парижа выступили против этой продажи, «Стад де Франс» рассматривается столичным клубом как альтернативный вариант.

Власти Франции готовы продать «Стад де Франс» за 600 миллионов евро. Второй этап тендера на покупку этой арены должен начаться в июне. Итоговое решение будет принято осенью. Кандидаты на приобретение спортивного сооружения будут обязаны огласить точную сумму предложения, но руководство «Пари Сен-Жермен» пока что не приняло окончательного решения о планируемых инвестициях.

Приоритетным вариантом для ПСЖ по-прежнему является покупка «Парк де Пренс».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» планирует увеличить вместимость домашнего стадиона
18 апреля Фото
«Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа»
10 апреля
Болельщики «Фулхэма» раскритиковали клуб после просмотра фото стадиона
09 апреля Фото
Стадион «Манчестер Сити» попадёт в заявку на проведение Евро-2028
07 апреля
«Барселона» следующий сезон проведёт на стадионе «Монжуик»
30 марта
Хавбек «Ливерпуля» Луис Диас восстановился от травмы. Он не играл с октября
29 марта
Сортировать
Все комментарии
Дед-Рони
Дед-Рони ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 21:15
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Дед-Рони (раскрыть)
    вчера в 20:32, ред.
    Зенит уже построил, за 4 млрд. $ ))) можно было бы на Парк де Франс лет 20 играть на эти деньги )
    FenixSL
    FenixSL ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 20:18
    таки на то и нацелены походу)
    Дед-Рони
    Дед-Рони
    вчера в 20:05
    600 лямов?7?? О_О Они с ума сошли, лучше новый построить
    dok66
    dok66
    вчера в 19:18
    Да уж продал бы Париж стадион , да и забыли бы эти новости .
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 19:05
    Катар не хочет купить Францию?
    w7p28ucp3twf
    w7p28ucp3twf ответ tkxwdyes2cfu (раскрыть)
    вчера в 18:55
    Францию давно уже купили!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:51
    Ну а почему бы и не купить раз надо,какая никакая нидвижимость!
    tkxwdyes2cfu
    tkxwdyes2cfu
    вчера в 17:50
    Бери больше, псж готов купить всю Францию
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 17:47
    Сейчас Мбаппе позовут, он с кармана шесть сотен достанет, чисто добавить пацанам на игрушку.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:46
    Купить, а затем снести, и построить новый
    протон
    протон
    вчера в 17:29
    Купят тот и этот вариант, и другие тоже.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:27
    Обмен бумаги на недвижимость. "Хорошее вложение денег"!)
    Рaтмир
    Рaтмир
    вчера в 17:27
    Если денег куры не клюют, то можно и потратить...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     