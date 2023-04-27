ПСЖ готов купить «Стад де Франс»

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вчера, 17:14

ПСЖ собирается подать заявку на покупку арены «Стад де Франс».

Ранее сообщалось о намерении парижского клуба выкупить права на свой нынешний домашний стадион «Парк де Пренс» для проведения реконструкции. Власти Парижа выступили против этой продажи, «Стад де Франс» рассматривается столичным клубом как альтернативный вариант.

Власти Франции готовы продать «Стад де Франс» за 600 миллионов евро. Второй этап тендера на покупку этой арены должен начаться в июне. Итоговое решение будет принято осенью. Кандидаты на приобретение спортивного сооружения будут обязаны огласить точную сумму предложения, но руководство «Пари Сен-Жермен» пока что не приняло окончательного решения о планируемых инвестициях.