Евсеев ушёл из «Шинника», он возглавит «Факел»

Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Шинника». Специалист возглавит «Факел». Генеральный директор клуба из Ярославля Сергей Кулаков подтвердил информацию:
Достигли соглашения о досрочном расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.
Сообщается, что договор воронежцев с Евсеевым будет рассчитан до конца следующего сезона.
Вообще я не понимаю, когда ставят по 100 очков, не вижу особого толка от таких ставок.
Почему я поставил 8 ставок вчера по 100 очков на малый коэффициент?
Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что это Вы на эти матчи ставили, а я лишь хотел посмотреть сколько и на какой результат Вы делаете ставки. Если бы я увидел, что Вы ставите много и на выигрышный результат, то сразу бы включил резерв.
А Вы оказывается это за мою тактику приняли.
Вообще я не понимаю, когда ставят по 100 очков, не вижу особого толка от таких ставок.
Почему я поставил 8 ставок вчера по 100 очков на малый коэффициент?
Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что это Вы на эти матчи ставили, а я лишь хотел посмотреть сколько и на какой результат Вы делаете ставки. Если бы я увидел, что Вы ставите много и на выигрышный результат, то сразу бы включил резерв.
А Вы оказывается это за мою тактику приняли.