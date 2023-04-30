Евсеев ушёл из «Шинника», он возглавит «Факел»

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вчера, 11:56

покинул пост главного тренера «Шинника». Специалист возглавит «Факел». Генеральный директор клуба из Ярославля Сергей Кулаков подтвердил информацию:

Достигли соглашения о досрочном расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.

Сообщается, что договор воронежцев с Евсеевым будет рассчитан до конца следующего сезона.