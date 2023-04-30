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Евсеев ушёл из «Шинника», он возглавит «Факел»

вчера, 11:56

Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Шинника». Специалист возглавит «Факел». Генеральный директор клуба из Ярославля Сергей Кулаков подтвердил информацию:

Достигли соглашения о досрочном расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.

Сообщается, что договор воронежцев с Евсеевым будет рассчитан до конца следующего сезона.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:47
)
pomor45
pomor45
вчера в 17:46
Был ФАК,ел; будет ФАК,ю.
Serious94
Serious94
вчера в 17:36
Было интересно наблюдать за Факелом, как они играют задорно, а теперь все пропало,как говорится сушите весла . Здравствуй пердив. Игры такой точно не будет . Потому ,что Евсеев не тренер, как и Семак.
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
вчера в 17:20
Надеюсь, это - утка. Иначе он из самобытного Факела сделает очередную Уфу, на которую без слëз смотреть нельзя будет. Уфа ушла в пердив, и Слава Богу!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:44
Факелу нужен баланс между атакой и защитой. Ее нет. Иначе будет так и болтаться в нижней части таблицы с шашкой наголо. Евсеев должен помочь. Попытаться надо.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:15
Видимо ещё не нашёл свой клуб в РПл
Сп62
Сп62 ответ АлексАлекс (раскрыть)
вчера в 16:06
Остаётся только надеяться.
Serious94
Serious94
вчера в 14:41
Как обычно 56изм во всех сферах . Нахера трогать Пятибратова ? Кто с таким набором игроков будет так играть? Ну что можно сказать здравствуй ФНЛ.
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 14:38, ред.
Надеюсь это вброс и попытка вытащить московские клубы, посеяв смуту в Воронеже. Евсеев был уволен из Уфы, до этого в Амкаре пару месяцев исполнял обязанности главного тренера - это реально тот опыт в РПЛ, который лучше Пятибратова? За его интервью и высказывания в сторону своих игроков будет стыдно =(
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:32
Тревожно стало за Факел... и за Евсеева тоже)
Сп62
Сп62
вчера в 14:24
Очень странные решения руководства Факела. Вначале отставка Василенко, который вывел команду в "люди", теперь очередь за Пятибратовым. Можно подумать, что нашли тренера-джоккера. Всё это удивительно и печально.
6ccw7pakwmw5
6ccw7pakwmw5
вчера в 14:10
Теперь ещё Факел завалит???
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:05
Так вот кого он имел в виду на пресс-конференции после поражения от Алании)
schstmk52ay8
schstmk52ay8
вчера в 13:57
Вадим хороший тренер, Факелу поможет
протон
протон
вчера в 13:30
А какой смысл? Коней на переправе не меняют. Пятибратов знает команду, знает ее возможности. А Вадик? Он кто, великий тренер и спаситель? Да черта лысого. Он ничуть не лучше Пятибратова. Припрется, кого-нибудь во всем обвинит и выгонит, сделав очередную дыру в составе? Нет уж, пусть лучше все остается, как есть. Василенко все равно не вернуть))
Брулин
Брулин
вчера в 13:28
Решение Евсеева по меньшей мере странно , теперь с Факелом но все равно в ФНЛ .
ДСА
ДСА
вчера в 13:22
Интересен был бы стык Факел-Шинник.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:09
Все бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут,а он светит,но пришёл-пришёл-пришёл Вадим,и он погас...
Giovanny
Giovanny
вчера в 12:53
Факел сразу и потухнет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:28
Странное решение. Факел при скромном составе , пожалуй, самая волевая команда в РПЛ. Я думаю это утка.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:28, ред.
Ну вот видите как я Вас ввёл в заблуждение.
Вообще я не понимаю, когда ставят по 100 очков, не вижу особого толка от таких ставок.
Почему я поставил 8 ставок вчера по 100 очков на малый коэффициент?
Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что это Вы на эти матчи ставили, а я лишь хотел посмотреть сколько и на какой результат Вы делаете ставки. Если бы я увидел, что Вы ставите много и на выигрышный результат, то сразу бы включил резерв.
А Вы оказывается это за мою тактику приняли.
Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов
вчера в 12:14
У руководства Факела не должно быть никаких претензий к Пятибратову! Евсеев пока тренер без побед! Надеюсь эта новость просто глупая шутка!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:06
Чел пошёл на повышение !
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:03
Вадик будет "зажигать" Факел!
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