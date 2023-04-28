В «Динамо» подтвердили, что Йоканович может уйти после окончания сезона

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вчера, 22:43

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что может покинуть должность главного тренера клуба, если «бело-голубые» не попадут в топ-3 по итогам сезона.

Высока вероятность [что это произойдет, если цель не будет достигнута]. Продлим ли мы контракт с Йокановичем, если «Динамо» придёт в тройке? Ч вам ответил про главного тренера. У него есть задача, о которой вы знаете. Также у нас у всех, у футбольного клуба «Динамо», есть задача – в последних пяти играх показать достойный футбол с положительным результатом. А дальше мы уже поговорим о том вопросе, который вас всех так интересует.