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В «Динамо» подтвердили, что Йоканович может уйти после окончания сезона

вчера, 22:43

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что Славиша Йоканович может покинуть должность главного тренера клуба, если «бело-голубые» не попадут в топ-3 по итогам сезона.

Высока вероятность [что это произойдет, если цель не будет достигнута].

Продлим ли мы контракт с Йокановичем, если «Динамо» придёт в тройке? Ч вам ответил про главного тренера. У него есть задача, о которой вы знаете. Также у нас у всех, у футбольного клуба «Динамо», есть задача – в последних пяти играх показать достойный футбол с положительным результатом. А дальше мы уже поговорим о том вопросе, который вас всех так интересует.

На данный момент «Динамо» занимает 6-е место в РПЛ, отставая от 3-го места на 9 очков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:28
Уход становится неизбежным
ДСА
ДСА
сегодня в 05:38
После домашнего поражения от Факела можно его сразу убирать.
альсато
альсато
сегодня в 05:14
Тренеры-самые не защищенный люди......а может ..членов..директоров поменять?))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:33
Футбол деградировал с системой. Что непонятного?). Дело даже не в тренере..Если даже в тренере, то милости прошу к шалашу: Хохлова, Колыванова, Кирьякова, Кобелева и др. Мостовой е, измученный Нарзаном. Милые ребята. Будет рай в шалаше!
DIN84
DIN84
сегодня в 02:03
а может и не уйти.)ручной тренер,усиление не просит,держит команду в топ 10.мЯчта.)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:19
С такими результатами он уйдет раньше
ve58wzzmk2v4
ve58wzzmk2v4 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:22
Можно ожидать всё
drug01
drug01
вчера в 23:22
Смена тренера просто необходима, результат подсказывает на это..
makkie
makkie
вчера в 23:19
Похоже, решение об отставке Йокановича уже принято.
Но обставят это как расторжение контракта по обоюдному согласию.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:09, ред.
Кто следующий ??!) Да уж. Неужели Хохлов !?!)))
xy4d3z6y34ye
xy4d3z6y34ye
вчера в 23:08
Сегодняшнему поражению нет оправдания
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