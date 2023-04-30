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Глава «Локомотива» рассказал о ситуации с контрактами Дзюбы и Игнатьева

вчера, 22:38

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о ситуации с возможным продлением контрактов с футболистами команды.

Переговоры по новым контрактам? Всё замечательно. У нас хорошие отношения с игроками, агентами. Надеюсь, что до конца сезона все вопросы мы решим. Сейчас работаем даже с небольшим опережением времени.

Мы с Дзюбой договорились, что поставим всё точки после окончания сезона.

Игнатьев? У всех есть шанс и время. Поздравляю Ваню с голом, всё в процессе.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:26
Если Дзюба не захочет увеличивать зарплату, то договорятся
ABir
ABir
вчера в 23:14
Задумались, сколько же ему дать, чтобы не обидеть. А агент с Дзюбой, думают, сколько запросить, чтобы не продешевить и , чтобы не послали.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:00
Дзюба на данный момент времени, лучший.
Надо продлевать контракт.
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