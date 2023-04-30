Глава «Локомотива» рассказал о ситуации с контрактами Дзюбы и Игнатьева

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о ситуации с возможным продлением контрактов с футболистами команды.
Переговоры по новым контрактам? Всё замечательно. У нас хорошие отношения с игроками, агентами. Надеюсь, что до конца сезона все вопросы мы решим. Сейчас работаем даже с небольшим опережением времени.
Мы с Дзюбой договорились, что поставим всё точки после окончания сезона.
Игнатьев? У всех есть шанс и время. Поздравляю Ваню с голом, всё в процессе.
Надо продлевать контракт.
Надо продлевать контракт.