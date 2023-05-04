В Саудовской Аравии хотят привлечь в местную лигу Месси, Модрича и Бензема

В Правительстве Саудовской Аравии хотят, чтобы в четырёх топ-клубах национального чемпионата было по одному звёздному футболисту, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, таким образом руководители намерены повысить уровень и известность местной лиги. Для реализации этого проекта был нанят бывший генеральный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук.
В «Аль-Насре» уже играет Криштиану Роналду. Отмечается, что «Аль-Хиляль» хочет пригласить нападающего ПСЖ Лионеля Месси, который не продлит контракт с парижанами. Финансовые условия могут стать весомым фактором в том, чтобы убедить аргентинца переехать на Ближний Восток, отказавшись от варианта с возвращением в «Барселону». «Аль-Ахли» заинтересован в полузащитнике «Реала» Луке Модриче, несмотря на желание хорвата продлить соглашение с мадридцами до 2024 года. «Аль-Иттихад» претендует на форварда «сливочных» Карима Бензема, хотя игрок уже отклонил одно предложение этой команды. Француз также, скорее всего, останется в «Реале» до следующего года.