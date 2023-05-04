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В Саудовской Аравии хотят привлечь в местную лигу Месси, Модрича и Бензема

сегодня, 11:39

В Правительстве Саудовской Аравии хотят, чтобы в четырёх топ-клубах национального чемпионата было по одному звёздному футболисту, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, таким образом руководители намерены повысить уровень и известность местной лиги. Для реализации этого проекта был нанят бывший генеральный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук.

В «Аль-Насре» уже играет Криштиану Роналду. Отмечается, что «Аль-Хиляль» хочет пригласить нападающего ПСЖ Лионеля Месси, который не продлит контракт с парижанами. Финансовые условия могут стать весомым фактором в том, чтобы убедить аргентинца переехать на Ближний Восток, отказавшись от варианта с возвращением в «Барселону». «Аль-Ахли» заинтересован в полузащитнике «Реала» Луке Модриче, несмотря на желание хорвата продлить соглашение с мадридцами до 2024 года. «Аль-Иттихад» претендует на форварда «сливочных» Карима Бензема, хотя игрок уже отклонил одно предложение этой команды. Француз также, скорее всего, останется в «Реале» до следующего года.

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Все комментарии
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 14:52
Ох уж этот ихний чемпионат..

Роналду уехал в связи с ненадобностью, чтоб не простаивать, как и его тачки в гараже. Остальные названные игроки продолжат играть в Ла Лиге.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:42, ред.
Скучно арабским шейхам. Деньги есть, а вот зрелищ не хватает. Решили: дай - ка для удовлетворения возрастающих потребностей скучающих граждан и и своих личных амбиций закупим ещё пару - тройку известных личностей. Для забавы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:40
Когда то уже такое в Китае было, потом все разбежались.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:27
Пенсионный рай в аравийских песках.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:24
vas4q53e4sys
vas4q53e4sys
сегодня в 14:08
Гей нарцисс сразу станет не главной звездой и расплачется.
311
311
сегодня в 13:54
Месси давно уже свадебный генерал
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Juventus CR7 (раскрыть)
сегодня в 13:11, ред.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Rattlehead (раскрыть)
    сегодня в 12:58
    НЕ вижу тут обращения к религиозной принадлежности-"Араб же, свой в доску, да еще и звезда футбола".
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Напрасный труд (раскрыть)
    сегодня в 12:49
    Что те, что другие - мусульмане.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    сегодня в 12:46
    Кто бы сказал о таком пару сезонов назад его бы загнали в угол и сказали не говори ерунду. Но с приходом CR7 уже к такому человеку прислушались. К чему веду, что Аравы не только на словах но и на деле доказали что могут привлекать к себе звёзд мирового масштаба. Сейчас уже чуть ли не на финишной прямой переход Месси в ихнюю лигу. Так что в ближайшее время вполне реально ожидать неплохой поток игроков высокого класса в ихний чемпионат. И что самое главное очень многое выигрывает от этого сама лига. Интерес к ней в десятки раз возрастает, кто бы мог о таком подумать пару сезонов назад. Но сейчас увы таким реалии и все к ним постепенно начинают привыкать!
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 12:41
    Дом престарелых Аль - 30н открывается.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 12:33
    И почему же только одного? Возникает вполне закономерный вопрос.
    Rupertt
    Rupertt
    сегодня в 12:18
    Деньги конечно решают всё, но сама мысль жить в песках, не знаю, они все к Европе привыкли, движения больше.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Rattlehead (раскрыть)
    сегодня в 12:15
    Может он не араб,а бербер...
    LOpp
    LOpp ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 12:11
    Оливье Жиру беситься, что его в Саудовскую Аравию не приглашают)
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    сегодня в 12:11
    Для них это просто вопрос количества денег.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 12:00
    Араб же, свой в доску, да еще и звезда футбола.
    w7m6qr9gzbgf
    w7m6qr9gzbgf
    сегодня в 11:56
    Совсем арабьё уже краёв не видит
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:49
    Жиру бесятся,потратьте деньги с умом!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:42
    Карим это что то новое, раньше о нем речь не шла...
    pqwyz5d4up2q
    pqwyz5d4up2q
    сегодня в 11:41
    Хороший состав подбирается
    Гость
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