В Саудовской Аравии хотят привлечь в местную лигу Месси, Модрича и Бензема

1683189577

сегодня, 11:39

В Правительстве Саудовской Аравии хотят, чтобы в четырёх топ-клубах национального чемпионата было по одному звёздному футболисту, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, таким образом руководители намерены повысить уровень и известность местной лиги. Для реализации этого проекта был нанят бывший генеральный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук.