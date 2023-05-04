В «Хапоэле» высказались о ситуации с выкупом Сулейманова у «Краснодара»

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сегодня, 12:59

Начальник «Хапоэля» из Беэр-Шевы Эвьятар Илуз заявил, что клуб не принимал решения относительно будущего нападающего .

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» откажется от выкупа россиянина у «Краснодара» из-за его участия в драке в матче 33-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы. Футболисту может грозить длительная дисквалификация.