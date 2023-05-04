В «Хапоэле» высказались о ситуации с выкупом Сулейманова у «Краснодара»

Начальник «Хапоэля» из Беэр-Шевы Эвьятар Илуз заявил, что клуб не принимал решения относительно будущего нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.
Ранее сообщалось, что «Хапоэль» откажется от выкупа россиянина у «Краснодара» из-за его участия в драке в матче 33-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы. Футболисту может грозить длительная дисквалификация.
Никакое решение относительно выкупа Магомеда-Шапи Сулейманова ещё не принято. Сначала мы должны во всём разобраться и понять, действительно ли он виновен или нет. Только после этого будем решать.