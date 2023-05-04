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В «Хапоэле» высказались о ситуации с выкупом Сулейманова у «Краснодара»

сегодня, 12:59

Начальник «Хапоэля» из Беэр-Шевы Эвьятар Илуз заявил, что клуб не принимал решения относительно будущего нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» откажется от выкупа россиянина у «Краснодара» из-за его участия в драке в матче 33-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы. Футболисту может грозить длительная дисквалификация.

Никакое решение относительно выкупа Магомеда-Шапи Сулейманова ещё не принято. Сначала мы должны во всём разобраться и понять, действительно ли он виновен или нет. Только после этого будем решать.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:39
Очень логичное решение: содержать дисквалифицированного игрока смысла нет.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 14:12
Если он действительно участвовал в драке, лучше выкинуть его из чемпионата, даже прервать контракт аренды, ведь играть он все равно не будет, зачем платить за аренду за неиграющего? Насколько я понимаю, то ли фифа, то ли уефа регламентировали перенос дисквалификации из лиги в лигу, то есть он и за основу краснодара играть не сможет, и за любой другой клуб. Что ж, скоро в Краснодар-2 вернется, так как только во 2 дивизионе можно будет игровую практику получить. А то и в Краснодар-3, если второй состав сохранит прописку в ФНЛ. Вроде кавказское воспитание должно было привить в нем чувство ответственности за свои поступки. Полностью поддерживаю решение Лиги и Клуба, накосячил - отвечай
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:50
ну нет так и нет, что уже разговаривать попусту
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:47
Как всегда крутят мутят
Гость
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