«Сан-Паулу» расторг контракт с Педринью. Игрок принадлежит «Локомотиву»

«Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с нападающим Педринью.
Официальный сайт клуба сообщает, что решение было принято после тщательной и детальной оценки, проведённой в связи с известными фактами, касающимися дела с участием игрока.
Ранее сообщалось о том, что девушка футболиста Аманда Нуньес обвинила форварда в домашнем насилии. Игрок после этого попросил «Сан-Палу» о временном отстранении, а также рассказал о намерении сотрудничать с властями по поводу обвинений.
Права на бразильца принадлежат «Локомотиву».