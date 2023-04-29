«Сан-Паулу» расторг контракт с Педринью. Игрок принадлежит «Локомотиву»

1682759866

вчера, 12:17

«Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с нападающим .

Официальный сайт клуба сообщает, что решение было принято после тщательной и детальной оценки, проведённой в связи с известными фактами, касающимися дела с участием игрока.

Ранее сообщалось о том, что девушка футболиста Аманда Нуньес обвинила форварда в домашнем насилии. Игрок после этого попросил «Сан-Палу» о временном отстранении, а также рассказал о намерении сотрудничать с властями по поводу обвинений.

Права на бразильца принадлежат «Локомотиву».