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«Сан-Паулу» расторг контракт с Педринью. Игрок принадлежит «Локомотиву»

вчера, 12:17

«Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с нападающим Педринью.

Официальный сайт клуба сообщает, что решение было принято после тщательной и детальной оценки, проведённой в связи с известными фактами, касающимися дела с участием игрока.

Ранее сообщалось о том, что девушка футболиста Аманда Нуньес обвинила форварда в домашнем насилии. Игрок после этого попросил «Сан-Палу» о временном отстранении, а также рассказал о намерении сотрудничать с властями по поводу обвинений.

Права на бразильца принадлежат «Локомотиву».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:20
Аманда Нуньес - двухкратная чемпионка UFC (в легкой и полулегкой весовых категориях).
Интересно, чтобы он сделал, оказавшись лицом к лицу с этой бразильянкой Амандой ?))
протон
протон
вчера в 14:19
В Локо как вольный казак, бежавший от правосудия, будет.. Растет доля таких в ПЛ, Промес не даст соврать
9zv5p2uvej6t
9zv5p2uvej6t
вчера в 13:46
И куда он теперь, обратно в Локо?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:30
Если коротко Педринью - "до выпендривался"...
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:54
По возвращению выделите ему паспорт РФ, всем бразильцам дать гражданство.
afzcpum5jkbw
afzcpum5jkbw
вчера в 12:28
С такой фамилией зачем он нужен
Брулин
Брулин
вчера в 12:27
Ну, теперь можно давать гражданство.
Гость
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