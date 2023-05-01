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Агент Сулейманова рассказал о переговорах между «Хапоэлем» и футболистом

вчера, 21:59

Агент нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров высказался о переговорах игрока с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы.

«Хапоэль» может выкупить Сулейманова, если он согласится на понижение зарплаты? Такой ситуации нет. Пока всё в процессе, и речи о подобных шагах не было. У них концовка сезона, решаются задачи. Конечно, общение с клубом ведётся. Для клуба сейчас в первую очередь важно решить задачу.

Подписание Шапи тоже стоит во главе угла, но никто не форсирует ситуацию. Идёт общение. В течение этого месяца к чему-то придём. Рассматриваются ли другие варианты? Конечно, есть клубы, заинтересованные в Шапи, но у «Хапоэля» есть приоритетное право, плюс Сулейманову комфортно в этой команде. На сегодняшний день он один из лидеров клуба. В приоритете переговоры именно с этим клубом.

Россиянин выступает за израильский клуб на правах аренды из «Краснодара». В текущем сезоне 23-летний форвард провёл за «Хапоэль» 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:13
У меня возник в этом месяце интерес к "Народному...", надоть досконально изучить условия, требования, расспросить "старших товарищей" или подсмотреть) у тех у кого получается зарабатывать в этом разделе очки.
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:09
Я сколько раз попадал в Народный обозреватель, но не разу не видел у себя 1500 очков.
Ironigor
Ironigor ответ 79gvj9gyvqde (раскрыть)
вчера в 22:08
Никакого кипиша я не поднимал , а просто спросил !!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:01
Шапи просто слетел со своего пика, тень осталась от былой игры.
Гость
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