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«Хапоэль» может выкупить Шапи, если игрок пойдёт на понижение зарплаты

вчера, 20:04

По информации источника, вопрос продления контракта нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы может зависеть от того, согласится ли футболист пойти на понижение зарплаты.

Сообщается, что владелица израильского клуба Алона Баркат планирует в следующем сезоне сократить клубный бюджет, который сейчас составляет около 18 млн евро, на 10-12 процентов.

У «Хапоэля» есть право выкупа футболиста у «Краснодара». Решение по игроку будет принято после окончания сезона.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:08
Белов:
Песня: "Кругом одни евреи..."))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:15
В России игрока уже не ждут, придется соглашаться на понижение зарплаты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
Алона, себе ,что то присмотрела на 2 ляма - не чего не поделать - женский каприз...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:08
Евреи начали зажимать по деньгам...
Гость
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