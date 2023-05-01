«Хапоэль» может выкупить Шапи, если игрок пойдёт на понижение зарплаты

По информации источника, вопрос продления контракта нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы может зависеть от того, согласится ли футболист пойти на понижение зарплаты.
Сообщается, что владелица израильского клуба Алона Баркат планирует в следующем сезоне сократить клубный бюджет, который сейчас составляет около 18 млн евро, на 10-12 процентов.
У «Хапоэля» есть право выкупа футболиста у «Краснодара». Решение по игроку будет принято после окончания сезона.
Песня: "Кругом одни евреи..."))
Песня: "Кругом одни евреи..."))