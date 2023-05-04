АПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру апреля

Английская Премьер-Лига объявила список претендентов на звание лучшего тренера прошлого месяца.
В число номинантов вошли: Унаи Эмери («Астон Вилла» — 5 побед, 1 ничья, 1 поражение в 7 матчах), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити» — 5 выигранных встреч из 5), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас» — 4 виктории, 1 ничья, 1 поражение в 6 поединках), Эдди Хау («Ньюкасл» — 6 побед и 1 поражение в 7 играх) и Гари О'Нил («Борнмут» — 5 побед и 2 поражения в 7 матчах).
Победителя определят путём объединения голосов болельщиков с голосами группы футбольных экспертов.