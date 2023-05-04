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АПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру апреля

вчера, 16:28

Английская Премьер-Лига объявила список претендентов на звание лучшего тренера прошлого месяца.

В число номинантов вошли: Унаи Эмери («Астон Вилла» — 5 побед, 1 ничья, 1 поражение в 7 матчах), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити» — 5 выигранных встреч из 5), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас» — 4 виктории, 1 ничья, 1 поражение в 6 поединках), Эдди Хау («Ньюкасл» — 6 побед и 1 поражение в 7 играх) и Гари О'Нил («Борнмут» — 5 побед и 2 поражения в 7 матчах).

Победителя определят путём объединения голосов болельщиков с голосами группы футбольных экспертов.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:45
лысый шарлатан ))))))))))
Elliada
Elliada
вчера в 17:05
Гвардиола однозначно. Выиграл все матчи, в том числе разгромил Ливерпуль и Арсенал
амурец
амурец
вчера в 16:48
В апреле лысый шарлатан без сомнения лучший тренер
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:31
Унаи Эмери на мой субъективный взгляд лучший.
8a8c9j4szxjq
8a8c9j4szxjq
вчера в 16:30
Пеп лучший, разве есть ещё варианты?
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