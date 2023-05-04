АПЛ назвала претендентов на награду лучшему тренеру апреля

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вчера, 16:28

Английская Премьер-Лига объявила список претендентов на звание лучшего тренера прошлого месяца.

В число номинантов вошли: («Астон Вилла» — 5 побед, 1 ничья, 1 поражение в 7 матчах), («Манчестер Сити» — 5 выигранных встреч из 5), («Кристал Пэлас» — 4 виктории, 1 ничья, 1 поражение в 6 поединках), («Ньюкасл» — 6 побед и 1 поражение в 7 играх) и («Борнмут» — 5 побед и 2 поражения в 7 матчах).

Победителя определят путём объединения голосов болельщиков с голосами группы футбольных экспертов.