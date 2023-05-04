«Манчестер Сити» забил 1000 голов под руководством Гвардиолы

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сегодня, 08:56

«Манчестер Сити» забил 1000 голов во всех турнирах под руководством .

Команда вчера обыграла «Вест Хэм» в матче 28-го тура АПЛ (3:0). «Горожане» забили больше, чем какой-либо другой клуб из топ-5 лиг Европы с момента прихода испанца на пост наставника «небесно-голубых».

Также у «Сити» на 200 забитых мячей больше, чем у любой другой команды Английской Премьер-Лиги за этот период.