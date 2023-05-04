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«Манчестер Сити» забил 1000 голов под руководством Гвардиолы

сегодня, 08:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Манчестер Сити» забил 1000 голов во всех турнирах под руководством Хосепа Гвардиолы.

Команда вчера обыграла «Вест Хэм» в матче 28-го тура АПЛ (3:0). «Горожане» забили больше, чем какой-либо другой клуб из топ-5 лиг Европы с момента прихода испанца на пост наставника «небесно-голубых».

Также у «Сити» на 200 забитых мячей больше, чем у любой другой команды Английской Премьер-Лиги за этот период.

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Все комментарии
7mqejrrnhcxf
7mqejrrnhcxf
сегодня в 10:36
Роль тренера высока, отличный результат!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:25
И это без топ нападающих, чисто полузащитой
ОПС
ОПС
сегодня в 09:57
Очень много получается наколотили в ворота.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:51
Так трудно поверить в эту цифру...)
И когда только успели? Где расклад?)
Elliada
Elliada
сегодня в 09:45
Это просто космические показатели. Как говорится, стабильность - признак мастерства. Сити под руководством Гвардиолы показывает просто чудовищные показатели на протяжение 7 лет. Верю, что дальше будет еще лучше. Вперед, Сити!
Nikuz Z 1
Nikuz Z 1
сегодня в 09:41, ред.
И все равно Пеп лицемер и лысый шарлатан, да, хейтеры?
d5mmgea9yprm
d5mmgea9yprm
сегодня в 09:27
Ничего себе, тихим сапом лысый уже штуку банок успел нашарлатанить!
shlomo
shlomo
сегодня в 09:22
На Багаже Пеллегрини.....:))))))

Я знал, что дуболомная АПЛ для Пепа будет как семечки, чисто тактически дико удобная лига для его футбола, против минимальной тонкости, интеллектуальности и техничности британским клубам всю историю тяжело.

Но что без Месси-Хави-Иньесты он будет доминировать по всем цифрам на порядок жестче, чем в Ла Лиге и набирать, например, Сане-Стерлингами-Жезусами по 100 очков и 106 голов за чемпионат как 5 лет назад - нда ребят... И это учитывая то, что это при том, что Пеп весь прошлый сезон играл без чистого нападающего....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:06
Это будет похоже вечный тренерский рекорд.
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