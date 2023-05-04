«Манчестер Сити» забил 1000 голов под руководством Гвардиолы

«Манчестер Сити» забил 1000 голов во всех турнирах под руководством Хосепа Гвардиолы.
Команда вчера обыграла «Вест Хэм» в матче 28-го тура АПЛ (3:0). «Горожане» забили больше, чем какой-либо другой клуб из топ-5 лиг Европы с момента прихода испанца на пост наставника «небесно-голубых».
Также у «Сити» на 200 забитых мячей больше, чем у любой другой команды Английской Премьер-Лиги за этот период.
И когда только успели? Где расклад?)
И когда только успели? Где расклад?)
Я знал, что дуболомная АПЛ для Пепа будет как семечки, чисто тактически дико удобная лига для его футбола, против минимальной тонкости, интеллектуальности и техничности британским клубам всю историю тяжело.
Но что без Месси-Хави-Иньесты он будет доминировать по всем цифрам на порядок жестче, чем в Ла Лиге и набирать, например, Сане-Стерлингами-Жезусами по 100 очков и 106 голов за чемпионат как 5 лет назад - нда ребят... И это учитывая то, что это при том, что Пеп весь прошлый сезон играл без чистого нападающего....
Я знал, что дуболомная АПЛ для Пепа будет как семечки, чисто тактически дико удобная лига для его футбола, против минимальной тонкости, интеллектуальности и техничности британским клубам всю историю тяжело.
Но что без Месси-Хави-Иньесты он будет доминировать по всем цифрам на порядок жестче, чем в Ла Лиге и набирать, например, Сане-Стерлингами-Жезусами по 100 очков и 106 голов за чемпионат как 5 лет назад - нда ребят... И это учитывая то, что это при том, что Пеп весь прошлый сезон играл без чистого нападающего....