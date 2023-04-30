В «Спартаке» оценят необходимость выдвижения кандидата в правление лиги

Генеральный директор «Спартака» рассказал, что в клубе подумают о целесообразности выдвижения кандидата в правление РПЛ .

Намерен ли «Спартак» выдвигать свою кандидатуру в правление РПЛ ? Не знаю, я подумаю, посоветуемся с коллегами. Этот орган по сути своей не работающий особо. Но подумаем.