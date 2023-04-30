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В «Спартаке» оценят необходимость выдвижения кандидата в правление лиги

вчера, 13:57

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что в клубе подумают о целесообразности выдвижения кандидата в правление РПЛ.

Намерен ли «Спартак» выдвигать свою кандидатуру в правление РПЛ? Не знаю, я подумаю, посоветуемся с коллегами. Этот орган по сути своей не работающий особо. Но подумаем.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:20, ред.
Позиция Федуна сохраняется :Ни в чём не участвовать,от голосований воздерживаться,а потом сетовать,что всё сделано неправильно,и без него.

Для остального есть встречи с судейским корпусом и руководством РФС под лозунгом "Развитие женского футбола в системе СО "Спартак".
Palgrist
Palgrist
вчера в 15:28
Удачно получится, представитель неработающей команды в неработающем органе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:48
Пусть конечно выдвигают....
А то телевизионщики недовольны....игры идут по времени "Пока Соболев не забьёт"..)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:20
Открытым текстом правление РПЛ - особо не работающий орган.
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